В ВСУ прокомментировали видео стычки в 155 бригаде: кто виноват

Военнослужащий. Фото иллюстративное: 155 ОМБр

Военная служба правопорядка и Сухопутные войска ВСУ установили личность нападавшего, который на видео бил военнослужащего перед строем, и опровергли слухи об участии в этом инциденте командира 155-й отдельной механизированной бригады. Выяснилось, что насилие совершил оператор беспилотников, который после инцидента сбежал из части, тогда как состояние пострадавшего сейчас оценивают как удовлетворительное.

Об этом говорится в заявлениях пресс-службы Сухопутных войск и Военной службы правопорядка в ВСУ.

В 155 ОМБр разгорелся скандал из-за избиения военнослужащего

Резонансное видео с избиением украинского защитника, которое начало распространяться по соцсетям, вызвало официальную реакцию армейского командования и правоохранительных органов.

Скандальные кадры, которые были опубликованы ресурсом dtp.kiev.ua, показали как один человек в форме бьет другого

"Да ты ему ноги должен целовать... Почувствуй, что такое война", — сказал мужчина во время драки.

Читайте также:

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что по результатам предварительного анализа, командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов не является фигурантом кадров и не причастен к насильственным действиям. Командование подчеркнуло недопустимость унижения чести и достоинства внутри войска, отметив, что пострадавший уже получает лечение, а его семья находится на постоянной связи с подразделением.

Схватка. Фото: кадр из видео

Сейчас поиском виновного и выяснением деталей на месте происшествия занялась Военная служба правопорядка (ВСП). Следователи установили, что удары потерпевшему наносил не офицер, а солдат оператор БпЛА. После совершенного правонарушитель самовольно покинул территорию воинской части, в связи с чем во все подразделения ВСП и Национальной полиции были разосланы соответствующие ориентировки для его задержания. Пострадавшего вовремя госпитализировали, сейчас медики характеризуют его состояние как стабильное.

Официальное заявление ВСП. Фото: скриншот

По официальному сообщению Сухопутных войск: "По имеющейся в настоящее время информации командир 155 ОМБР не является лицом, зафиксированным на видео, и не причастен к действиям, которые на нем отражены".

Скандалы в 155 бригаде происходили и раньше. Новини.LIVE сообщал в 2025 году об инциденте, как бывший командир 155-й бригады Дмитрий Рюмшин не сообщал о существенном количестве случаев СЗЧ среди военных.

Позже выяснилось, что в 155 бригаде организовали даже схему по незаконному выезду за границу для военных. По данным дезертировать смогло около 1700 военных во время учений во Франции.