Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб В ВСУ прокомментировали видео стычки в 155 бригаде: кто виноват

В ВСУ прокомментировали видео стычки в 155 бригаде: кто виноват

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 11:40
В ВСУ прокомментировали видео стычки в 155 бригаде: кто виноват
Военнослужащий. Фото иллюстративное: 155 ОМБр

Военная служба правопорядка и Сухопутные войска ВСУ установили личность нападавшего, который на видео бил военнослужащего перед строем, и опровергли слухи об участии в этом инциденте командира 155-й отдельной механизированной бригады. Выяснилось, что насилие совершил оператор беспилотников, который после инцидента сбежал из части, тогда как состояние пострадавшего сейчас оценивают как удовлетворительное.

Об этом говорится в заявлениях пресс-службы Сухопутных войск и Военной службы правопорядка в ВСУ.

В 155 ОМБр разгорелся скандал из-за избиения военнослужащего

Резонансное видео с избиением украинского защитника, которое начало распространяться по соцсетям, вызвало официальную реакцию армейского командования и правоохранительных органов.

Скандальные кадры, которые были опубликованы ресурсом dtp.kiev.ua, показали как один человек в форме бьет другого

"Да ты ему ноги должен целовать... Почувствуй, что такое война", — сказал мужчина во время драки.

Читайте также:

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что по результатам предварительного анализа, командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов не является фигурантом кадров и не причастен к насильственным действиям. Командование подчеркнуло недопустимость унижения чести и достоинства внутри войска, отметив, что пострадавший уже получает лечение, а его семья находится на постоянной связи с подразделением.

Побиття військового 155 бригада
Схватка. Фото: кадр из видео

Сейчас поиском виновного и выяснением деталей на месте происшествия занялась Военная служба правопорядка (ВСП). Следователи установили, что удары потерпевшему наносил не офицер, а солдат оператор БпЛА. После совершенного правонарушитель самовольно покинул территорию воинской части, в связи с чем во все подразделения ВСП и Национальной полиции были разосланы соответствующие ориентировки для его задержания. Пострадавшего вовремя госпитализировали, сейчас медики характеризуют его состояние как стабильное.

null
Официальное заявление ВСП. Фото: скриншот

По официальному сообщению Сухопутных войск: "По имеющейся в настоящее время информации командир 155 ОМБР не является лицом, зафиксированным на видео, и не причастен к действиям, которые на нем отражены".

Скандалы в 155 бригаде происходили и раньше. Новини.LIVE сообщал в 2025 году об инциденте, как бывший командир 155-й бригады Дмитрий Рюмшин не сообщал о существенном количестве случаев СЗЧ среди военных.

Позже выяснилось, что в 155 бригаде организовали даже схему по незаконному выезду за границу для военных. По данным дезертировать смогло около 1700 военных во время учений во Франции.

скандал избиение Генштаб ВСУ 155 бригада Сухопутные войска
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации