В ВСУ прокомментировали видео стычки в 155 бригаде: кто виноват
Военная служба правопорядка и Сухопутные войска ВСУ установили личность нападавшего, который на видео бил военнослужащего перед строем, и опровергли слухи об участии в этом инциденте командира 155-й отдельной механизированной бригады. Выяснилось, что насилие совершил оператор беспилотников, который после инцидента сбежал из части, тогда как состояние пострадавшего сейчас оценивают как удовлетворительное.
Об этом говорится в заявлениях пресс-службы Сухопутных войск и Военной службы правопорядка в ВСУ.
В 155 ОМБр разгорелся скандал из-за избиения военнослужащего
Резонансное видео с избиением украинского защитника, которое начало распространяться по соцсетям, вызвало официальную реакцию армейского командования и правоохранительных органов.
Скандальные кадры, которые были опубликованы ресурсом dtp.kiev.ua, показали как один человек в форме бьет другого
"Да ты ему ноги должен целовать... Почувствуй, что такое война", — сказал мужчина во время драки.
В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что по результатам предварительного анализа, командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов не является фигурантом кадров и не причастен к насильственным действиям. Командование подчеркнуло недопустимость унижения чести и достоинства внутри войска, отметив, что пострадавший уже получает лечение, а его семья находится на постоянной связи с подразделением.
Сейчас поиском виновного и выяснением деталей на месте происшествия занялась Военная служба правопорядка (ВСП). Следователи установили, что удары потерпевшему наносил не офицер, а солдат оператор БпЛА. После совершенного правонарушитель самовольно покинул территорию воинской части, в связи с чем во все подразделения ВСП и Национальной полиции были разосланы соответствующие ориентировки для его задержания. Пострадавшего вовремя госпитализировали, сейчас медики характеризуют его состояние как стабильное.
По официальному сообщению Сухопутных войск: "По имеющейся в настоящее время информации командир 155 ОМБР не является лицом, зафиксированным на видео, и не причастен к действиям, которые на нем отражены".
Скандалы в 155 бригаде происходили и раньше. Новини.LIVE сообщал в 2025 году об инциденте, как бывший командир 155-й бригады Дмитрий Рюмшин не сообщал о существенном количестве случаев СЗЧ среди военных.
Позже выяснилось, что в 155 бригаде организовали даже схему по незаконному выезду за границу для военных. По данным дезертировать смогло около 1700 военных во время учений во Франции.