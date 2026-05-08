Побиття військового 155 бригади: суд відправив підозрюваного на гауптвахту

Дата публікації: 8 травня 2026 07:42
Побиття військового 155 бригади: суд відправив підозрюваного на гауптвахту
Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Центральний районний суд міста Дніпра обрав запобіжний захід військовослужбовцю, якого підозрюють у побитті бійця 155-ї окремої механізованої бригади. Його взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Українську Правду.

Затримання військового, який побив бійця 155-ї бригади

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, 7 травня слідчий суддя задовольнив клопотання слідства, погоджене прокурором, та постановив утримувати підозрюваного на гауптвахті до 4 липня.

Як раніше повідомляли ЗМІ, йдеться про оператора БпЛА роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Анатолія Руденка. 7 травня йому оголосили підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зокрема, військового підозрюють у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями без відносин підлеглості, що супроводжувалося нанесенням тілесних ушкоджень та мало характер знущання (ч. 2 ст. 406 ККУ), катуванні (ч. 1 ст. 127 ККУ), а також дезертирстві в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 ККУ).

Читайте також:

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, кілька днів тому у мережі почало ширитися відео з побиттям українського захисника 155-ї бригади. Постраждалого вчасно госпіталізували, наразі медики характеризують його стан як стабільний. Командування наголосило на неприпустимості приниження честі та гідності всередині війська.

Незадовго ДБР затримало нападника, який побив бійця. Чоловіка розшукали у Кропивницькому та доставили до Дніпра, і тепер йому загрожує до 12 років тюрми. Слідчі встановили, що підозрюваний вирішив силою нав'язати підлеглим власні "порядки".

бійка скандал 155 бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
