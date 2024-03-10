Как действовать, если комиссия признает подходящим при наличии болезней

Прохождение ВЛК. Фото: google.com

Чтобы военнообязанного приняли на военную службу, ему необходимо обязательно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы она сочла его годной. Однако существует много случаев, когда комиссия признает пригодными людей, невзирая на их болезни.

Что делать в такой ситуации Новини.LIVE рассказала юристка Диана Скумадчук из ЮК "Приходько и партнеры".

Читайте также:

Что делать, если больного сочли годным

Сейчас существует много случаев, когда больных, несмотря на состояние здоровья, признают пригодными к службе в армии.

"Раньше по другому приказу Министерства обороны большое количество лиц было уже исключено из военного учета, а сейчас их снова ставят на военный учет, хотя состояние здоровья не улучшилось", — рассказала юрист.

Если такое случается, то решение можно обжаловать посредством обращения в высшую по уровню ВВК — региональную или областную. Если после этого военнообязанного не отправили на повторное обследование, то решение можно обжаловать в суде.

"Но в этой процедуре важно соблюдать сроки и собрать всю медицинскую документацию, подтверждающую те или иные диагнозы. Однако стоит обратить внимание, что на время как досудебного, так и судебного обжалования, лицо может мобилизовать и направить в воинскую часть для прохождения службы" , — подчеркивает Диана Скумадчук.

Если больного мобилизовали, то необходимо обратиться к своему командиру с рапортом. А уже он, согласно Уставу внутренней службы Вооруженных Сил Украины, обязан направить человека в медицинское учреждение. Там после обследования и лечения военнообязанный снова проходит ВВК, которая уже устанавливает пригодность.

Напомним, Новини.LIVE подготовили перечень болезней, при наличии которых могут признать негодным к военной службе с исключением из военного учета.