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Юристы рассказали, что делать при незаконном задержании работниками ТЦК

9 марта 2024 13:55
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Юристы рассказали, что делать при незаконном задержании работниками ТЦК
Задержание работниками ТЦК. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Украинцы часто сталкиваются с незаконным задержанием работниками территориальных центров комплектования. Однако юристы отмечают, что ни работники ТЦК, ни представители власти не имеют права задерживать мужчин без веских оснований.

Об этом Новини.LIVE рассказала юрист Татьяна Козян из ЮК "Приходько и партнеры".

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В первую очередь, следует помнить, что задерживать человека должны на основании чего-либо. Кроме случаев, когда речь идет о задержании при выявлении уголовного преступления.

Если же нет оснований, то ни работники ТЦК, ни какие-либо другие представители власти не имеют права задерживать человека.

Если вы все же столкнулись с незаконным задержанием, нужно сделать следующее:

"Нужно вызвать полицию и оставить устную жалобу на горячей линии Минобороны. Также можно обратиться с письменным заявлением в специализированную прокуратуру в сфере обороны. Если есть возможность, то снять инцидент на видео или попросить об этом прохожих, ставших свидетелями этого события", — сообщила юрист Татьяна Козян.

Напомним, разоблачили в коррупции работников Винницкого объединенного городского ТЦК СП, которые помогали военнообязанным покинуть Украину, избежав мобилизации.

Отметим также, что существует две категории, не подлежащие бронированию от мобилизации в Украине в 2024 году.

военные
мобилизация
ТЦК и СП
адвокат
юрист

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