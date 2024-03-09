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Юристи розповіли, що робити при незаконному затриманні працівниками ТЦК

9 березня 2024 13:55
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Юристи розповіли, що робити при незаконному затриманні працівниками ТЦК
Затримання працівниками ТЦК. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Українці часто стикаються з незаконним затриманням працівниками територіальних центрів комплектування. Однак юристи наголошують — ні працівники ТЦК, ні представники влади не мають права затримувати чоловіків без вагомих підстав. 

Про це Новини.LIVE розповіла юристка Тетяна Козян з ЮК "Приходько та партнери".

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У першу чергу, варто памʼятати, що затримувати людину повинні на підставі чогось. Окрім випадків, коли йдеться про затримання під час виявлення кримінального правопорушення. 

Якщо ж підстав немає, то ані працівники ТЦК, ані будь-які інші представники влади не мають право затримувати людину. 

Якщо ж ви все ж стикнулись з незаконним затриманням, потрібно зробити наступне: 

"Потрібно викликати поліцію та залишити усну скаргу на гарячій лінії Міноборони. Також можна звернутись з письмовою заявою до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Якщо є можливість, то зняти інцидент на відео або попросити про це перехожих, які стали свідками цієї події", — повідомила юристка Тетяна Козян.

Нагадаємо, викрили на корупції працівників Вінницького об’єднаного міського ТЦК СП, які допомагали військовозобов’язаним покинути Україну, уникнувши мобілізації. 

Зазначимо також, що існує дві категорії, які не підлягають бронюванню від мобілізації в Україні 2024 року.

військові
мобілізація
ТЦК та СП
адвокат
юрист

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