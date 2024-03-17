Юристы рассказали о проблемах с пересечением границы для мужчин даже при наличии разрешения

Выезд мужчин за границу. Фото: google.com

В сетях часто распространяются новости о том, что за границу не выпускают многодетных мужчин или лиц других не военнообязанных категорий. Какие причины могут быть и законно ли не упускать таких мужчин?

На этот вопрос Новини.LIVE ответила юрист из ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук.

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Решение о пересечении границы принимается конкретно в пункте пропуска после проверки документов мужчины.

"В случае, если у инспектора возникают сомнения, он имеет право требовать кроме основных документов, дающих право на пересечение, дополнительных документов, в том числе и справку или штамп-отметку в военно-учетном документе мужчины призывного возраста, в которой указано, что он имеет отсрочку. от мобилизации на территории Украины во время действий военного положения, например на основании того, что на его иждивении трое или более несовершеннолетних детей или он снят с военного учета по состоянию здоровья", — пояснила юрист.

Также в случае возникновения сомнений пограничники могут провести собеседование. Например, узнать, ориентируется ли мужчина в дате рождения детей или как проявляется болезнь, по которой он снят с военного учета.

"В случае выявления признаков правонарушения статьи 358 Уголовного кодекса Украины инспектор информирует представителей Национальной полиции о подделке документов, печатей или штампов", — добавила Диана Скумадчук.

Напомним, уклонист из Одессы пытался пересечь границу и бежать в Молдову в маске Волдеморта. Он был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела.

Также пограничники в Ужгородском районе задержали троих уклонистов из Ивано-Франковской области, которые пытались бежать в Словакию через горы.