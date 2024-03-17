Юристи розповіли про проблеми з перетином кордону для чоловіків навіть за наявності дозволу

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: google.com

Мережами часто ширяться новини про те, що за кордон не випускають багатодітних чоловіків чи осіб інших категорій, які не є військовозобовʼязаними. Які причини можуть бути і чи законно не випускати таких чоловіків?

На це запитання Новини.LIVE відповіла юристка з ЮК "Приходько та партнери" Діана Скумадчук.

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Рішення стосовно перетину кордону приймається конкретно в пункті пропуску після перевірки документів чоловіка.

"У разі, якщо в інспектора виникають сумніви, він має право вимагати окрім основних документів, які дають право на перетин, додаткові документи, у тому числі й довідку або штамп-відмітку у військово-обліковому документі чоловіка призивного віку, в якій зазначено, що він має відстрочку від мобілізації на території України під час дій воєнного стану, наприклад на підставі того, що на його утриманні троє або більше неповнолітніх дітей або він знятий з військового обліку за станом здоров’я", — пояснила юристка.

Також у разі виникнення сумнівів прикордонники можуть провести співбесіду. Наприклад, дізнатись, чи орієнтується чоловік в даті народження дітей або як проявляється хвороба, за якою його знято з військового обліку.

"У випадку виявлення ознак правопорушення статті 358 Кримінального кодексу України інспектор інформує представників Національної поліції про підроблення документів, печаток або штампів", — додала Діана Скумадчук.

Нагадаємо, ухилянт з Одеси намагався перетнути кордон і втекти до Молдови в масці Волдеморта. Його було зупинено прикордонними службами Білгород-Дністровського відділу.

Також прикордонники в Ужгородському районі затримали трьох ухилянтів з Івано-Франківщини, які намагалися втекти до Словаччини горами.