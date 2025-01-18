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Ислямова сняли с командования 48-м штурбатом — бойцы возмущены

18 января 2025 09:34
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Ленур Ислямов был отстранен от командования 48-м штурмовым батальоном — военные возмущены
Бойцы батальона записали обращение. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Командира добровольческого 48-го отдельного штурмового батальона Ленура Ислямова, который основал это подразделение, отстранили от руководства. Военные возмущены таким решением.

Об этом сообщила пресс-служба 48-й ОШБ им. Номана Челебиджихана в Facebook.

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Бойцы батальона сообщили, что последние 11 месяцев их подразделение держало оборону в Донецкой области. Однако 10 дней назад их срочно перебросили в Покровск, и, несмотря на недостаток разведывательной информации и необходимость восстановления, они выполнили поставленные задачи.

Уже 17 января бойцам сообщили о назначении нового командира вместо Ленура Ислямова. Военнослужащие отмечают, что такое решение в критический момент подрывает боеспособность батальона.

"Смена командира в критический момент — это прямая угроза боеспособности подразделения и подрыв доверия бойцов! Мы призываем остановиться и уберечь батальон, который кровью доказал свою преданность на поле боя", — говорится в обращении военных.

48-й штурбат
Сообщение 48-й ОШБ им. Номана Челебиджихана в Facebook

Ранее мы рассказывали, мужчины какого возраста чаще всего служат на передовой.

Также сообщали, сколько женщин могут привлечь в ряды ВСУ и какие задачи они могли бы выполнять.

скандал ВСУ военные военнослужащие штурмовая бригада Покровск

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12:20 Кто из лиц на воинском учете может выезжать за границу

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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