Ленур Ислямов был отстранен от командования 48-м штурмовым батальоном — военные возмущены

Бойцы батальона записали обращение. Фото: скриншот

Командира добровольческого 48-го отдельного штурмового батальона Ленура Ислямова, который основал это подразделение, отстранили от руководства. Военные возмущены таким решением.

Об этом сообщила пресс-служба 48-й ОШБ им. Номана Челебиджихана в Facebook.

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Бойцы батальона сообщили, что последние 11 месяцев их подразделение держало оборону в Донецкой области. Однако 10 дней назад их срочно перебросили в Покровск, и, несмотря на недостаток разведывательной информации и необходимость восстановления, они выполнили поставленные задачи.

Уже 17 января бойцам сообщили о назначении нового командира вместо Ленура Ислямова. Военнослужащие отмечают, что такое решение в критический момент подрывает боеспособность батальона.

"Смена командира в критический момент — это прямая угроза боеспособности подразделения и подрыв доверия бойцов! Мы призываем остановиться и уберечь батальон, который кровью доказал свою преданность на поле боя", — говорится в обращении военных.

Сообщение 48-й ОШБ им. Номана Челебиджихана в Facebook

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