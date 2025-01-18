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Іслямова усунули від командування 48-м штурбатом — бійці обурені

18 січня 2025 09:34
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Ленур Іслямов був відсторонений від командування 48-м штурмовим батальйоном — військові обурені
Бійці батальйону записали звернення. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Командира добровольчого 48-го окремого штурмового батальйону Ленура Іслямова, який заснував цей підрозділ, усунули від керівництва. Військові обурені таким рішенням.

Про це повідомила пресслужба 48-ї ОШБ ім. Номана Челебіджіхана в Facebook.

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Бійці батальйону повідомили, що останні 11 місяців їхній підрозділ тримав оборону на Донеччині. Однак 10 днів тому їх терміново перекинули до Покровська, і, незважаючи на брак розвідувальної інформації та необхідність відновлення, вони виконали поставлені задачі.

Вже 17 січня бійцям повідомили про призначення нового командира замість Ленура Іслямова. Військовослужбовці наголошують, що таке рішення у критичний момент підриває боєздатність батальйону.

"Зміна командира у критичний момент — це пряма загроза боєздатності підрозділу та підрив довіри бійців! Ми закликаємо зупинитися та вберегти батальйон, який кров'ю довів свою відданість на полі бою", — йдеться у зверненні військових.

48-й штурбат
Повідомлення 48-ї ОШБ ім. Номана Челебіджіхана в Facebook

Раніше ми розповідали, чоловіки якого віку найчастіше служать на передовій.

Також повідомляли, скількох жінок можуть залучити до лав ЗСУ та які завдання вони могли б виконувати.

скандал ЗСУ військові військовослужбовці штурмова бригада Покровськ

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