Ленур Іслямов був відсторонений від командування 48-м штурмовим батальйоном — військові обурені

Бійці батальйону записали звернення. Фото: скриншот

Командира добровольчого 48-го окремого штурмового батальйону Ленура Іслямова, який заснував цей підрозділ, усунули від керівництва. Військові обурені таким рішенням.

Про це повідомила пресслужба 48-ї ОШБ ім. Номана Челебіджіхана в Facebook.

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Бійці батальйону повідомили, що останні 11 місяців їхній підрозділ тримав оборону на Донеччині. Однак 10 днів тому їх терміново перекинули до Покровська, і, незважаючи на брак розвідувальної інформації та необхідність відновлення, вони виконали поставлені задачі.

Вже 17 січня бійцям повідомили про призначення нового командира замість Ленура Іслямова. Військовослужбовці наголошують, що таке рішення у критичний момент підриває боєздатність батальйону.

"Зміна командира у критичний момент — це пряма загроза боєздатності підрозділу та підрив довіри бійців! Ми закликаємо зупинитися та вберегти батальйон, який кров'ю довів свою відданість на полі бою", — йдеться у зверненні військових.

Повідомлення 48-ї ОШБ ім. Номана Челебіджіхана в Facebook

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