Иностранные войска в Украине — эксперт рассказал, какие задачи они могут выполнять

Войска НАТО на учениях. Фото: AP

После громкого заявления президента Эммануэля Макрона о том, что Запад не должен исключать возможность отправки войск в поддержку Украины, этот вопрос поднимается довольно часто в европейских странах и украинском обществе. Лидеры некоторых государств заявили, что поддерживают отправку своих войск в Украину в будущем.

Какие задачи в таком случае иностранные военные будут выполнять и будут ли воевать на фронте бок о бок с украинскими военнослужащими, рассказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает ТСН.

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Так, прежде всего, стоит отметить, что страны Европы пока заявляют, даже если их войска и будут помогать Украине, они точно не будут участвовать в боевых действиях.

Петр Черник в свою очередь выразил мнение, почему страны-партнеры против отправки своих военных на украинский фронт и что их до сих пор сдерживает.

"Я считаю, что ни о какой передней линии фронта не может быть и речи, пока не будет очевидности удара. Например, когда ракета не прилетит в Бундестаг или на Елисейские поля. К этому моменту штатные войска на линию боестолкновения не ступят", — заявил он.

Но даже если иностранные военные не будут участвовать в боевых действиях, есть множество других вариантов, как они могут существенно помочь Силам обороны Украины.

Так, эксперт считает, что иностранные войска могут охранять границу вместо украинских сил, которые в этот момент смогут усилить фронт.

"Это может работать по принципу смещения, у нас есть огромная белорусская граница, на которой стоят наши огромные силы. Мы должны их там держать, потому что противник с другой стороны стоит. И если наши силы отправить на фронт, а вместо них становятся европейские войска, такой механизм вполне рабочий", — отметил Черник, подчеркнув, что это рабочая тема и, возможно, в будущем она действительно заработает в Украине.

Черник уверен, что перспектива отправки иностранных войск в Украину существует. Это реально реализовать не от имени партнерства с НАТО, а с отдельными странами ЕС.

"Спадают фобии по отношению к Путину и это прекрасно. Например, в июне 2022 года Himars казались фантастикой, потом Patriot так же, танковая коалиция и западные самолеты, все казалось фантастикой. Теперь это все, за исключением авиации, которая поступит позже, уже есть. Разговор по этому поводу уже начали, потому, возможно, это тоже дойдет до определенной точки", — уверен военный эксперт.

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