Іноземні війська в Україні — експерт розповів, які задачі вони можуть виконувати

Війська НАТО на навчанні. Фото: AP

Після гучної заяви президента Еммануеля Макрона стосовно того, що Захід не має виключати можливість відправлення військ на підтримку України, це питання підіймається досить часто в європейських країнах та українському суспільстві. Щобільше, лідери деяких держав заявили, що підтримують відправлення своїх військ в Україну в майбутньому.

Які завдання у такому разі іноземні військові виконуватимуть та чи воюватимуть на фронті пліч-о-пліч з українськими військовослужбовцями, розповів військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє ТСН.

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Так, перш за все, варто відзначити, що країни Європи поки що заявляють, навіть якщо їхні війська й допомагатимуть Україні, вони точно не братимуть участі у бойових діях.

Петро Черник своєю чергою висловив думку, чому країни-партнери проти відправляння своїх військових на український фронт та що їх досі стримує.

"Я вважаю, що ні про ніяку передню лінію фронту не може бути й мови, допоки не буде очевидності удару. Наприклад, коли ракета не прилетить до Бундестагу чи на Єлисейські поля. До цього моменту штатні війська на лінію боєзіткнення не ступлять", — заявив він.

Та навіть якщо іноземні військові не братимуть участь у бойових діях, є купа інших варіантів, як вони можуть суттєво допомогти Силам оборони України.

Так, експерт вважає, що іноземні війська можуть охороняти кордон замість українських сил, які у цей момент зможуть підсилити фронт.

"Це може працювати за принципом заміщення, у нас є величезний білоруський кордон, на якому стоять наші величезні сили. Ми мусимо їх там тримати, бо противник з іншого боку стоїть. І якщо наші сили відправити на фронт, а замість них стають європейські війська, такий механізм цілком робочий", — зазначив Черник, підкресливши, що це робоча тема і можливо у майбутньому вона дійсно запрацює в Україні.

Черник впевнений, що перспектива відправляння іноземних військ в Україну існує. При цьому це реальніше реалізувати не від імені партнерства з НАТО, а з окремими країнами ЄС.

"Спадають фобії стосовно Путіна, і це чудово. Наприклад, у червні 2022 року Himars видавалися фантастикою, потім Patriot так само, танкова коаліція та західні літаки, все здавалося фантастикою. Тепер це все, за винятком авіації, яка надійде пізніше, вже є. Розмову стосовно цього вже почали, то ж, можливо, це і дійде до певної точки", — впевнений військовий експерт.

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