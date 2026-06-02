Главная Штаб Игнат: Дефицит ракет ПВО был, есть и будет

Дата публикации 2 июня 2026 11:57
Игнат: Дефицит ракет ПВО был, есть и будет
Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Владислав Демьяненко/Новинарня

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат, говоря о последствиях масштабного обстрела Украины в ночь на 2 июня, отметил, что в стране действительно есть нехватка ракет ПВО. Он добавил, что информация является публичной и уже неоднократно были об этом заявления, в частности во время обращений к партнерам.

Об этом Игнат сказал во время эфира Ранок.LIVE во вторник, 2 июня.

Дефицит ракет ПВО в Украине

Ведущий отметил, что сейчас существует много спекуляций на эту тему. Они основываются в частности на заявлениях президента Владимира Зеленского. Поэтому вопрос о дефиците систем ПВО сейчас действительно стоит очень остро.

По словам гостя студии, не так много производства ракет ПВО есть в мире, поэтому проблема нехватки была раньше и, к сожалению, со временем она не исчезнет.

"Это у нас вопрос этой войны. Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много производят в мире, не так много площадок для производства. Поэтому вопрос коммуникации с партнерами всегда, и даже публично проводится. И наши воины обращаются для того, чтобы каким-то образом подействовать, повлиять на этот процесс по поставкам ракет", — отметил Игнат.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в ночь на 2 июня массированно обстреляли Украину ракетами и дронами различных типов. В целом враг запускал 729 средств воздушного нападения.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Украины в ночь на 2 июня. Более 500 работников ГСЧС были привлечены к ликвидации последствий. Глава государства обратился к партнерам.

Яна Катасонова - редактор ленты новостей
Автор:
Яна Катасонова
