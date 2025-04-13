Бригада Азов предлагает хорошие условия для знатоков радиосвязи в подразделениях ПВО

Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Подразделения "Азов" ищут людей, которые разбираются в радиосвязи. Они должны будут обеспечивать бесперебойную работу систем связи подразделения.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама

Читайте также:

Объявление о вакансии в "Азов". Фото: Скриншот

Что входит в обязанности связиста в "Азове"

Кандидат на должность должен знать технологии и системы радиосвязи, обеспечивать бесперебойную работу систем связи подразделения, а также обслуживать оборудование связи.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют профильное образование или спецподготовку, понимают основы электронных и радиоприборов, уметь монтировать и устранять причины неисправности радиотехнического оборудования.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен.

Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в "Азов"

Напомним, в войске нужны врачи неотложных состояний. Чтобы занять эту должность в "Азов" необходимо иметь высшее медицинское образование и опыт работы по специальности.

Также в "Азове" есть вакансия для людей, которые разбираются в радиолокационном оборудовании. В полку не хватает операторов радиолокационных станций.