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Каким будет электронный военный билет — к чему готовиться мужчинам

19 марта 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Электронный военный билет — стало известно, каким он будет
Военные учетные документы цифровизируются. Фото: nikopolnews.net
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Минобороны в сотрудничестве с проектом ЕС разрабатывает электронный военный билет. В министерстве сообщают, что это будет выписка из реестра "Оберіг", содержащая основные данные о военнообязанном.

Об этом написала "Судебно-юридическая газета".

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База "Оберіг" содержит персональную информацию о военнообязанных:

  • паспортные данные;
  • налоговый номер;
  • место жительства;
  • семейное положение;
  • сведения о членах семьи;
  • сведения об образовании;
  • специализацию;
  • состояние здоровья;
  • место работы и т.д.

"Оберіг" — это единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. База является инструментом военного учета граждан, призванного уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации", — подчеркнули в Минобороны.

Электронный военный учетный документ — это выписка из реестра, которая будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина: где он стоит на учете, годен ли к службе и т.д.

Ранее мы писали, как пограничники ловят уклонистов с помощью реестра "Оберіг". Также юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться.

реестр
мобилизация
военный билет
военнообязанные
уклонисты
диджитализация

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