Электронный военный билет — стало известно, каким он будет

Военные учетные документы цифровизируются. Фото: nikopolnews.net

Минобороны в сотрудничестве с проектом ЕС разрабатывает электронный военный билет. В министерстве сообщают, что это будет выписка из реестра "Оберіг", содержащая основные данные о военнообязанном.

Об этом написала "Судебно-юридическая газета".

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База "Оберіг" содержит персональную информацию о военнообязанных:

паспортные данные;

налоговый номер;

место жительства;

семейное положение;

сведения о членах семьи;

сведения об образовании;

специализацию;

состояние здоровья;

место работы и т.д.

"Оберіг" — это единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. База является инструментом военного учета граждан, призванного уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации", — подчеркнули в Минобороны.

Электронный военный учетный документ — это выписка из реестра, которая будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина: где он стоит на учете, годен ли к службе и т.д.

Ранее мы писали, как пограничники ловят уклонистов с помощью реестра "Оберіг". Также юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться.