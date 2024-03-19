Электронный военный билет — стало известно, каким он будет

Каким будет электронный военный билет — к чему готовиться мужчинам
Минобороны в сотрудничестве с проектом ЕС разрабатывает электронный военный билет. В министерстве сообщают, что это будет выписка из реестра "Оберіг", содержащая основные данные о военнообязанном.
Об этом написала "Судебно-юридическая газета".
База "Оберіг" содержит персональную информацию о военнообязанных:
- паспортные данные;
- налоговый номер;
- место жительства;
- семейное положение;
- сведения о членах семьи;
- сведения об образовании;
- специализацию;
- состояние здоровья;
- место работы и т.д.
"Оберіг" — это единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. База является инструментом военного учета граждан, призванного уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации", — подчеркнули в Минобороны.
Электронный военный учетный документ — это выписка из реестра, которая будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина: где он стоит на учете, годен ли к службе и т.д.
Ранее мы писали, как пограничники ловят уклонистов с помощью реестра "Оберіг". Также юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться.
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