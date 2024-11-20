Мобилизация в Украине — сколько добровольцев на фронте

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Мобилизация в Украине остается важным вопросом даже после усиления законодательства в мае. Известно, что воюет на фронте всего около 25% добровольцев.

Об этом сообщает Bloomberg в среду, 20 ноября.

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Мобилизация в Украине

Согласно данным Министерства обороны, только 25% мужчин и женщин, которые воюют на передовой, были добровольцами, а остальные — мобилизованными.

Кроме стандартных повесток, работники ТЦК патрулируют общественные места и останавливают автомобили на дорогах, чтобы призвать мужчин, подлежащих мобилизации.

"Десятки мужчин погибли, а сотни были задержаны при попытке нелегального пересечения границы. Другие уже находятся за границей. Некоторые неделями не выходят из дома, чтобы уклониться от призыва", — говорится в материале.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, дающий право на отсрочку от мобилизации гражданским, пережившим российский плен. Кроме того, он упрощает процедуру предоставления отсрочки для тех, чьи родственники пропали без вести.

Также советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ситуация на фронте в основном зависит от численности войск. Он рекомендовал Украине увеличить усилия в этом направлении.