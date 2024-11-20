Мобілізація в Україні — скільки добровольців на фронті

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Мобілізація в Україні лишається важливим питанням, навіть після посилення законодавства у травні. Відомо, що воює на фронті лише близько 25% добровольців.

Про це повідомляє Bloomberg у середу, 20 листопада.

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Мобілізація в Україні

Згідно з даними Міністерства оборони, тільки 25% чоловіків і жінок, які воюють на передовій, були добровольцями, а решта — мобілізованими.

Окрім стандартних повісток, працівники ТЦК патрулюють громадські місця та зупиняють автомобілі на дорогах, щоб призвати чоловіків, які підлягають мобілізації.

"Десятки чоловіків загинули, а сотні були затримані при спробі нелегального перетину кордону. Інші вже перебувають за кордоном. Дехто тижнями не виходить з дому, щоб ухилитися від призову", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон, який надає право на відстрочку від мобілізації цивільним, що пережили російський полон. Крім того, він спрощує процедуру надання відстрочки для тих, чиї родичі зникли безвісти.

Також радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ситуація на фронті в основному залежить від чисельності військ. Він рекомендував Україні збільшити зусилля в цьому напрямку.