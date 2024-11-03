Могут ли призвать человека с инвалидностью на военную службу

Мужчина на ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине люди с инвалидностью имеют отсрочку от мобилизации. Однако с 1 ноября этого года некоторые из них могут попасть под призыв.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.

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Мобилизация лиц с инвалидностью

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица с инвалидностью имеют право на получение отсрочки на общих основаниях.

"Были новости, что право на отсрочку могут потерять, в частности, лица с третьей группой инвалидности, но такое нововведение не ввели", — отметила адвокат.

Поэтому в ноябре мобилизация таких лиц не может происходить по законным основаниям, поскольку по законодательству ее не существует.

Однако военнообязанный с такой группой может по собственному желанию подписать контракт с армией. Для этого ему нужно пройти комиссию МСЭК, где должны определить, позволяет ли состояние здоровья служить.

Ранее командир 15 бригады артиллерийской разведки Александр Попов, что принудительная мобилизация имеет смысл.

Также мы писали, кто из военных может уволиться со службы в ноябре.