Чи можуть призвати особу з інвалідністю на військову службу

Чоловік на ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні люди з інвалідністю мають відстрочку від мобілізації. Однак з 1 листопада цього року деякі категорії з них можуть потрапити під призов.

Про це розповіла адвокатка Тетяна Савченко в коментарі УНІАН.

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Мобілізація осіб з інвалідністю

Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи з інвалідністю мають право на отримання відстрочки на загальних підставах.

"Були анонси, що право на відстрочку можуть втратити, зокрема, особи з третьою групою інвалідності, але таке нововведення не запровадили", — зазначила адвокатка.

Тому у листопаді мобілізація таких осіб не може відбуватися на законних підставах, оскільки за законодавством її не існує.

Однак військовозобов'язаний з такою групою може за власним бажанням підписати контракт з армією. Для цього йому потрібно пройти комісію МСЕК, де мають визначати, чи стан здоров'я дозволяє служити.

Раніше командир 15 бригади артилерійської розвідки Олександр Попов, що примусова мобілізація має сенс.

Також ми писали, хто з військових може звільнитися зі служби у листопаді.