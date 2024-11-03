Демобілізація військових: які категорії зможуть повернутися додому у листопаді

Хто з військових зможе звільнитися зі служби у листопаді — список
В Україні не проводять демобілізацію військових, однак деякі воїни все ж мають право на звільнення зі служби. Йдеться про поранених або осіб, які досягли віку 60 років.
Про це розповів колишній нардеп та доктор юридичних наук Володимир Пилипенко в коментарі УНІАН.
Звільнення зі служби в армії
За його словами, зараз на порядку денному в Україні не стоїть питання демобілізації, а відпочинок військових залежить від їхніх командирів.
"У певних випадках військові можуть бути звільнені від служби в армії, наприклад, якщо отримали поранення, після якого більше непридатні", — сказав він.
Згідно з законом, демобілізуватися можуть:
- військові, які були визнані непридатними через стан здоров'я за висновком ВЛК;
- військові, які досягли граничного віку для служби — 60 років, у деяких випадках — 65;
- військові, сімейні обставини яких дозволяють звільнитися зі служби;
- військові, які за вироком суду позбавляються волі чи звання.
Крім того, таке право мають військовослужбовці, що перебували у російському полоні та повернулися додому. А також йдеться про іноземців, що прослужили пів року в армії та не мають українського громадянства.
Раніше адвокат Юрій Айвазян назвав причини для звільнення військового зі служби в армії.
Крім того, аби військового не записали у втікачі, він має подати рапорт про звільнення на підставі рішення ВЛК.
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