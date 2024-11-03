Демобілізація військових: які категорії зможуть повернутися додому у листопаді

Українські військові. Фото: Командування Об'єднаних сил

В Україні не проводять демобілізацію військових, однак деякі воїни все ж мають право на звільнення зі служби. Йдеться про поранених або осіб, які досягли віку 60 років.

Про це розповів колишній нардеп та доктор юридичних наук Володимир Пилипенко в коментарі УНІАН.

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Звільнення зі служби в армії

За його словами, зараз на порядку денному в Україні не стоїть питання демобілізації, а відпочинок військових залежить від їхніх командирів.

"У певних випадках військові можуть бути звільнені від служби в армії, наприклад, якщо отримали поранення, після якого більше непридатні", — сказав він.

Згідно з законом, демобілізуватися можуть:

військові, які були визнані непридатними через стан здоров'я за висновком ВЛК;

військові, які досягли граничного віку для служби — 60 років, у деяких випадках — 65;

військові, сімейні обставини яких дозволяють звільнитися зі служби;

військові, які за вироком суду позбавляються волі чи звання.

Крім того, таке право мають військовослужбовці, що перебували у російському полоні та повернулися додому. А також йдеться про іноземців, що прослужили пів року в армії та не мають українського громадянства.

Раніше адвокат Юрій Айвазян назвав причини для звільнення військового зі служби в армії.

Крім того, аби військового не записали у втікачі, він має подати рапорт про звільнення на підставі рішення ВЛК.