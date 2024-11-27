Парламентарий Федор Вениславский объяснил, как должен работать механизм ротации в условиях войны

Председатель подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Фото: Александр Кузьмин/УНІАН

Обещать, что решение об увольнении с военной службы будет в ближайшее время — слишком оптимистично. Враг наращивает количество своих войск, а ситуация на фронте остается сложной.

Об этом в эфире "Украинского радио" во вторник, 26 ноября, заявил глава подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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По словам Вениславского, сейчас важно разработать механизм ротации, но из-за сложной ситуации на поле боя подобные вопросы не всегда удается решать вовремя.

"Важно, чтобы боевые бригады, участвующие в боевых действиях в течение 2–4 месяцев, могли отойти на переформатирование и отдых на 2–3–4 месяца. Это в целом повысило бы эффективность использования боевых подразделений для отстаивания территориальной целостности. Кроме того, это существенно решило бы вопросы отдыха и увольнения с военной службы. Именно над этим работает военное руководство", — подчеркнул парламентарий.

Напомним, Федор Вениславский прокомментировал слухи о возможном снижении призывного возраста до 18 лет. По его словам, никаких законодательных изменений по этому поводу не предусматривается.

Также он объяснил, почему в Верховной Раде не планируют в ближайшее время рассматривать законопроект по снижению предельного мобилизационного возраста. Парламентарий отметил, что сейчас сложно говорить об инициативе, которая приведет к уменьшению потенциального количества мобилизованных граждан.