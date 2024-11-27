Парламентар Федір Веніславський пояснив, як має працювати механізм ротації в умовах війни

Голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: Олександр Кузьмін/УНІАН

Обіцяти, що ухвалення рішення про звільнення з військової служби буде найближчим часом — надто оптимістично. Ворог нарощує кількість своїх військ, а ситуація на фронті залишається на складною.

Про це в ефірі "Українського радіо" у вівторок, 26 листопада, заявив голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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За словами Веніславського, зараз важливо розробити механізм ротації, але через складну ситуацію на полі бою подібні питання не завжди вдається вчасно вирішувати.

"Важливо, щоб бойові бригади, які беруть участь у бойових діях протягом 2–4 місяців, мали змогу відійти на переформатування і відпочинок на 2–3–4 місяці. Це загалом підвищило б ефективність використання бойових підрозділів для відстоювання територіальної цілісності. Крім того, це суттєво вирішило би питання відпочинку та звільнення з військової служби. Саме над цим працює військове керівництво", — наголосив парламентар.

Нагадаємо, Федір Веніславський прокоментував чутки щодо можливого зниження призовного віку до 18 років. За його словами, жодних законодавчих змін щодо цього не передбачається.

Також він пояснив, чому у Верховній Раді не планують найближчим часом розглядати законопроєкт щодо зниження граничного мобілізаційного віку. Парламентар зазначив, що зараз складно говорити про ініціативу, яка призведе до зменшення потенційної кількості мобілізованих громадян.