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Які зміни щодо ротації можливі зараз — відповідь парламентарія

27 листопада 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Парламентар Федір Веніславський пояснив, як має працювати механізм ротації в умовах війни
Голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: Олександр Кузьмін/УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Обіцяти, що ухвалення рішення про звільнення з військової служби буде найближчим часом — надто оптимістично. Ворог нарощує кількість своїх військ, а ситуація на фронті залишається на складною.

Про це в ефірі "Українського радіо" у вівторок, 26 листопада, заявив голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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За словами Веніславського, зараз важливо розробити механізм ротації, але через складну ситуацію на полі бою подібні питання не завжди вдається вчасно вирішувати.

"Важливо, щоб бойові бригади, які беруть участь у бойових діях протягом 2–4 місяців, мали змогу відійти на переформатування і відпочинок на 2–3–4 місяці. Це загалом підвищило б ефективність використання бойових підрозділів для відстоювання територіальної цілісності. Крім того, це суттєво вирішило би питання відпочинку та звільнення з військової служби. Саме над цим працює військове керівництво", — наголосив парламентар.

Нагадаємо, Федір Веніславський прокоментував чутки щодо можливого зниження призовного віку до 18 років. За його словами, жодних законодавчих змін щодо цього не передбачається.

Також він пояснив, чому у Верховній Раді не планують найближчим часом розглядати законопроєкт щодо зниження граничного мобілізаційного віку. Парламентар зазначив, що зараз складно говорити про ініціативу, яка призведе до зменшення потенційної кількості мобілізованих громадян.

Верховна Рада армія Федір Веніславський мобілізація військова служба

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