Список диагнозов, с которыми не берут в армию — болезни суставов, костей и мышц

Военнообязанный мужчина проходит ВЛК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Из-за состояния здоровья некоторые категории военнообязанных могут быть освобождены от призыва во время мобилизации. Отсрочку можно получить, если есть заболевания суставов, костей и мышц.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №262.

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В приказе определен перечень заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые могут служить основанием для освобождения от мобилизации или отсрочки.

В частности, в список попали инфекционные артропатии с устойчивыми и значительными изменениями. Речь идет о гнойных артритах, реактивных артропатиях и болезни Рейтера. Эти заболевания могут оказывать существенное влияние на функционирование суставов и общее состояние здоровья, что делает военную службу опасной для этих лиц.

Также основанием для освобождения являются воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций. Среди них — ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра. Эти заболевания могут вызвать хроническую боль и ограничение подвижности, что затрудняет исполнение военных обязанностей.

Кроме того, системные болезни соединительной ткани, такие как системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, болезнь Бехчета и другие, также могут стать основанием для освобождения от призыва. Эти заболевания часто сопровождаются серьезными осложнениями, что отрицательно сказывается на общем здоровье.

В перечень заболеваний, освобождающих от службы, входит и тяжелая форма анкилозивного спондилоартрита (болезнь Бехтерева), которая приводит к сращению позвоночника и значительным ограничениям подвижности.

Напомним, военнообязанные имеют право обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если врачи неправильно установили болезнь или степень тяжести. Кроме того, жалобу можно подать на неустановление взаимозависимости нескольких заболеваний, имеющихся у военнообязанного.

Ранее мы писали о том, как именно проходит процедура обжалования решения ВЛК.