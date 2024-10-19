Список діагнозів, з якими не беруть в армію — хвороби суглобів, кісток та м'язів

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Через стан здоров’я певні категорії військовозобов'язаних можуть бути звільнені від призову під час мобілізації. Відстрочку можна отримати, якщо є захворювання суглобів, кісток і м'язів.

Про це йдеться у наказі Міністерства оборони України №262.

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У наказі визначено перелік захворювань опорно-рухового апарату, що можуть слугувати підставою для звільнення від мобілізації або надання відстрочки.

Зокрема, до списку потрапили інфекційні артропатії зі стійкими та значними змінами. Йдеться про гнійні артрити, реактивні артропатії та хвороба Рейтера. Ці захворювання можуть суттєво впливати на функціонування суглобів і загальний стан здоров’я, що робить військову службу небезпечною для цих осіб.

Також підставою для звільнення є запальні поліартропатії зі значним порушенням функцій. Серед них — ревматоїдний артрит, васкуліт і бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра. Ці захворювання можуть викликати хронічний біль і обмеження рухливості, що ускладнює виконання військових обов’язків.

Крім того, системні хвороби сполучної тканини, такі як системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, хвороба Бехчета та інші, також можуть стати підставою для звільнення від призову. Ці захворювання часто супроводжуються серйозними ускладненнями, що негативно позначається на загальному здоров’ї.

До переліку захворювань, що звільняють від служби, входить і важка форма анкілозивного спондилоартриту (хвороба Бехтерева), яка призводить до зрощення хребта та значних обмежень рухливості.

Нагадаємо, військовозобов’язані мають право оскаржувати рішення військово-лікарської комісії, якщо лікарі неправильно встановили хворобу чи ступінь тяжкості. Крім того, скаргу можна подати на невстановлення взаємозалежності кількох захворювань, наявних у військовозобов’язаного.

Раніше ми писали про те, як саме відбувається процедура оскарження рішення ВЛК.