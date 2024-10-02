Мобілізація в Україні — як оскаржити рішення ВЛК

Лікар міряє тиск у чоловіка. Фото: Руслан Марцінків, Facebook

Військовозобов'язані мають право оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Якщо рішення буде визнано обґрунтованим, проводиться повторний медичний огляд.

Про це повідомляє видання УНІАН у середу, 2 жовтня.

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Усі військовозобов'язані громадяни України повинні пройти ВЛК для визначення їхньої придатності до військової служби. Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу, яке регулює процес ВЛК, комісія визначає ступінь придатності військовозобов'язаних.

Проте відомі випадки, коли військово-лікарська комісія України отримує скарги на свою адресу, а військовозобов'язані хочуть оскаржити рішення. Адвокати Руслан Мельнік та Євген Камишен радять одразу звертатися до вищої ВЛК і подавати заяву на перекомісію до вищого органу — центральної ВЛК.

Згідно із Законом України "Про звернення громадян", скаргу можна подати протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше ніж через місяць після ознайомлення з ним. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

У Положенні про військово-лікарську експертизу Збройних Сил України зазначено, що якщо штатна ВЛК визнає заяву чи скаргу щодо перегляду або скасування її рішення обґрунтованою, комісія переглядає оскаржене рішення або приймає рішення про направлення на контрольне обстеження та медичний огляд. Це рішення є обов'язковим для виконання і має бути реалізовано протягом місяця з моменту його ухвалення.

Нагадаємо, в Україні скасували статус "обмежено придатний". Втім, для чоловіків молодше 25 років він фактично досі існує. Тому їх не мають права штрафувати, якщо вони не оновлять військово-облікові дані.

Раніше ми писали, що у Львові військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала чоловіка придатним до військової служби без проведення обстежень та аналізів. Військовозобов'язаний подав позов до суду.