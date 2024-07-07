Мобилизация студентов с 1 июля — три категории заберут в армию

Студенты учатся на занятиях. Фото: росСМИ

По закону о мобилизации в Украине студенты-мужчины имеют право на отсрочку по учебе, однако не все. Так, есть три категории студентов, которых могут призвать на военную службу в июле.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 18 мая 2024 года, обнародованном на сайте Верховной Рады.

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Кого из студентов могут мобилизовать

Согласно закону, мобилизации подлежат три категории студентов:

Студенты, обучающиеся заочно.

Те, кто получает второе или третье высшее образование (бакалавриат, магистратура).

Те, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).

В то же время не подлежат призыву студенты-мужчины, которые учатся очно в вузах и заведениях профтехобразования.

Мобилизация студентов

Напомним, что в Министерстве обороны назвали условия, благодаря которым студенты могут получить отсрочку от мобилизации. Один из критериев — вступление на бюджет на дневную или дуальную форму.

В то же время ряд университетов придумали схему как предотвратить использование высшего образования студентами, как способ уклониться от мобилизации. Так, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.

В то же время, оригинальным образом "отсеять" уклонистов хотят и в КПИ им. Игоря Сикорского. Там просто повысили стоимость обучения.