Какие категории граждан потеряют право на отсрочку от мобилизации — разъяснение адвоката

Украинские военные. Иллюстративное фото: УНИАН

Нардепы в Верховной Раде рассматривают новый законопроект о мобилизации. Согласно ему некоторые граждане могут потерять право на отсрочку от военного призыва и могут быть мобилизованы. Речь идет о мужчинах, имеющих бронь из-за ухода за близким родственником с инвалидностью.

Адвокат Роман Симутин назвал категории мужчин, для которых в ближайшее время может быть отменена отсрочка мобилизации.

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Усыновители

Первой категорией граждан, подпадающих под отмену отсрочки по новому законопроекту, являются усыновители. Согласно действующему закону "О мобилизации", усыновители не могут быть мобилизованы. В новом законопроекте, который рассматривается в Раде, эту норму оставили неприкосновенной, однако в сети распространили изменения, в которых эта категория граждан уже не подпадает под отсрочку от службы.

Уход за лицом с инвалидностью (жена)

Адвокат отметил, что нардепы полностью изъяли из законопроекта норму о предоставлении отсрочки мужчинам, имеющим жену с инвалидностью. Однако остался пункт, согласно которому украинцы, ухаживающие за женой с инвалидностью постоянно, освобождаются от службы.

"Если у жены вторая группа, тогда получить заключение врачебно-консультационной комиссии сложно, но возможно, а если третья — тогда шанс один из тысячи, то есть нулевой", — подчеркнул юрист.

Опекун родителей с инвалидностью

По данным действующего закона, в Украине отсрочку получают только мужчины, имеющие родителей с I или II группой инвалидности. Следует заметить, что это при условии, что в семье нет других трудоспособных лиц.

Следовательно, в новом документе указано, что отсрочку будут получать члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I или II группы, которые проводят постоянный уход, а также члены семьи второй степени родства.

"Если вы претендуете на постоянный уход, то должны быть нищим, живя из расчета не более 2920 грн на члена семьи и ухаживать за другим нищим, за кого-то из родителей с минимальной пенсией и компенсацией от государства в виде еще пары сотен гривен", — добавил адвокат.

Напомним, в новом законопроекте также может исчезнуть право на отсрочку от мобилизации из-за ухода за тещей или тестем в случае, если есть другие близкие родственники.

Также мы писали, что адвокат объяснил, возможно ли получить отсрочку от призыва, если мужчина проходит повторный курс лечения от депрессии.