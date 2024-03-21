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Какие категории граждан потеряют право на отсрочку от мобилизации — разъяснение адвоката

21 марта 2024 22:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какие категории граждан потеряют право на отсрочку от мобилизации — разъяснение адвоката
Украинские военные. Иллюстративное фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Нардепы в Верховной Раде рассматривают новый законопроект о мобилизации. Согласно ему некоторые граждане могут потерять право на отсрочку от военного призыва и могут быть мобилизованы. Речь идет о мужчинах, имеющих бронь из-за ухода за близким родственником с инвалидностью.

Адвокат Роман Симутин назвал категории мужчин, для которых в ближайшее время может быть отменена отсрочка мобилизации.

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  • Усыновители

Первой категорией граждан, подпадающих под отмену отсрочки по новому законопроекту, являются усыновители. Согласно действующему закону "О мобилизации", усыновители не могут быть мобилизованы. В новом законопроекте, который рассматривается в Раде, эту норму оставили неприкосновенной, однако в сети распространили изменения, в которых эта категория граждан уже не подпадает под отсрочку от службы.

  • Уход за лицом с инвалидностью (жена)

Адвокат отметил, что нардепы полностью изъяли из законопроекта норму о предоставлении отсрочки мужчинам, имеющим жену с инвалидностью. Однако остался пункт, согласно которому украинцы, ухаживающие за женой с инвалидностью постоянно, освобождаются от службы.

"Если у жены вторая группа, тогда получить заключение врачебно-консультационной комиссии сложно, но возможно, а если третья — тогда шанс один из тысячи, то есть нулевой", — подчеркнул юрист.

  • Опекун родителей с инвалидностью

По данным действующего закона, в Украине отсрочку получают только мужчины, имеющие родителей с I или II группой инвалидности. Следует заметить, что это при условии, что в семье нет других трудоспособных лиц.

Следовательно, в новом документе указано, что отсрочку будут получать члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I или II группы, которые проводят постоянный уход, а также члены семьи второй степени родства.

"Если вы претендуете на постоянный уход, то должны быть нищим, живя из расчета не более 2920 грн на члена семьи и ухаживать за другим нищим, за кого-то из родителей с минимальной пенсией и компенсацией от государства в виде еще пары сотен гривен", — добавил адвокат.

Напомним, в новом законопроекте также может исчезнуть право на отсрочку от мобилизации из-за ухода за тещей или тестем в случае, если есть другие близкие родственники.

Также мы писали, что адвокат объяснил, возможно ли получить отсрочку от призыва, если мужчина проходит повторный курс лечения от депрессии.

война
Украина
военный призыв
мобилизация
бронирование
отсрочка

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