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Які категорії громадян втратять право на відстрочку від мобілізації — розʼяснення адвоката

21 березня 2024 22:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Які категорії громадян втратять право на відстрочку від мобілізації — розʼяснення адвоката
Українські військові. Ілюстративне фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Нардепи у Верховній Раді України розглядають новий законопроєкт про мобілізацію. Згідно з ним, деякі громадяни можуть втратити право на відстрочку від військового призову і можуть бути мобілізовані. Йдеться про чоловіків, які мають бронь через догляд за близьким родичем з інвалідністю.

Адвокат Роман Сімутін назвав категорії чоловіків, для яких найближчим часом може бути скасована відстрочка від мобілізації.

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  • Усиновителі

Першою категорією громадян, хто підпадає під скасування відстрочки за новим законопроєктом є усиновителі. Згідно з чинним законом "Про мобілізацію", усиновителі не можуть бути мобілізовані. В новому законопроєкті, який наразі розглядається в Раді, цю норму залишили недоторканою, однак в мережі поширили зміни, в яких ця категорія громадян вже не підпадає під відстрочку від служби.

  • Догляд за особою з інвалідністю (дружина)

Адвокат зауважив, що нардепи повністю забрали із законопроєкту норму про надання відстрочки чоловікам, які мають дружину з інвалідністю. Проте залишився пункт, згідно з яким, українці, які доглядають за дружиною з інвалідністю постійно, звільняються від служби.

"Якщо у дружини друга група, тоді отримати висновок лікарсько-консультаційної комісії складно, але можливо, а якщо третя — тоді шанс один із тисячі, тобто нульовий", — підкреслив юрист.

  • Опікун батьків з інвалідністю

За даними чинного закону, в Україні відстрочку отримують лише ті чоловіки, які мають батьків з I чи II групою інвалідності. Варто зауважити, що це за умови, що в родині немає інших працездатних осіб.

Відтак у новому документі вказано, що відстрочку отримуватимуть члени сім’ї першого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, які проводять постійний нагляд, а також члени сім’ї другого ступеню споріднення.

"Якщо ви претендуєте на постійний догляд, то повинні бути жебраком, живучи з розрахунку не більше 2920 грн на члена сім’ї та доглядати іншого жебрака, когось із батьків з мінімальною пенсією і компенсацією від держави у вигляді ще пари сотень гривень", — додав адвокат.

Нагадаємо, у новому законопроєкті також може зникнути право на відстрочку від мобілізації через догляд за тещею чи тестем у випадку, якщо є інші близькі родичі.

Також ми писали, що адвокат пояснив, наскільки можливо отримати відстрочку від призову, якщо чоловік проходить повторний курс лікування від депресії.

війна
Україна
військовий призов
мобілізація
бронювання
відстрочка

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