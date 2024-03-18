Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Законопроєкт про мобілізацію — відстрочки через догляд за тещею чи тестем можуть скасувати arrow

Законопроєкт про мобілізацію — відстрочки через догляд за тещею чи тестем можуть скасувати

18 березня 2024 19:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Законопроєкт про мобілізацію — відстрочки через догляд за тещею чи тестем можуть скасувати
Чоловіки у ТЦК. Фото: facebook.com/OOTCKSP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У новому законопроєкті про мобілізацію може зникнути можливість відстрочки через догляд за тещею чи тестем у випадку, якщо є інші близькі родичі. Деякі чоловіки використовують це, щоб уникнути призову.

Про це повідомила громадська ініціатива "Голка" з посиланням на джерела у парламенті.

Читайте також:

Втрата відстрочки через догляд за тещею чи тестем

Наразі невідомо, якою буде фінальна редакція закону щодо посилення мобілізації. Швидше за все документ потрапить у парламент наприкінці березня, або у квітні.

Водночас всі три групи осіб з інвалідністю будуть мати відстрочку. Однак особи з третьою категорією інвалідності, набуті після 24 лютого 2022 року, мають пройти повторне медичне обстеження. Вони можуть вступити на службу за власним бажанням, але якщо передумають — можуть звільниться будь-коли і не проходити ВЛК.

Щодо питання строків звільнення у запас (демобілізації), обговорюється, чи це буде після 36 місяців, або чи передбачено якийсь інший, менший строк до прийняття рішення. Обговорення на цю тему ще тривають.

Депутати, які зараз працюють над законопроєктом, приходять до висновку, що він не призведе до швидкого збільшення темпів мобілізації, але повинен бути спрямований на підвищення відсотка осіб, які стануть на облік. Тому якщо говорити про збільшення кількості мобілізованих, цей законопроєкт спрацює максимум на середньострокову перспективу. На цьому наголошують члени комітету нацбезпеки.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що у рамках розгляду законопроєкту про мобілізацію на засідання безпекового комітету приходять не більше половини обранців. Він наголосив, що правки до документу розглядають лише у тому випадку, якщо присутній їхній автор.

Також омбудсмен Дмитро Лубінець висловив свою незгоду з пропозицією про надання ТЦК додаткового повноваження перевірки громадян. Він зауважив, що військові підрозділи не можуть брати участь у будь-яких діях, спрямованих на обмеження або порушення прав та свобод громадян України, відповідно до Конституції.

українці
Україна
мобілізація
законопроєкт
відстрочка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися