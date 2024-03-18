Законопроєкт про мобілізацію — відстрочки через догляд за тещею чи тестем можуть скасувати

Чоловіки у ТЦК. Фото: facebook.com/OOTCKSP

У новому законопроєкті про мобілізацію може зникнути можливість відстрочки через догляд за тещею чи тестем у випадку, якщо є інші близькі родичі. Деякі чоловіки використовують це, щоб уникнути призову.

Про це повідомила громадська ініціатива "Голка" з посиланням на джерела у парламенті.

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Втрата відстрочки через догляд за тещею чи тестем

Наразі невідомо, якою буде фінальна редакція закону щодо посилення мобілізації. Швидше за все документ потрапить у парламент наприкінці березня, або у квітні.

Водночас всі три групи осіб з інвалідністю будуть мати відстрочку. Однак особи з третьою категорією інвалідності, набуті після 24 лютого 2022 року, мають пройти повторне медичне обстеження. Вони можуть вступити на службу за власним бажанням, але якщо передумають — можуть звільниться будь-коли і не проходити ВЛК.

Щодо питання строків звільнення у запас (демобілізації), обговорюється, чи це буде після 36 місяців, або чи передбачено якийсь інший, менший строк до прийняття рішення. Обговорення на цю тему ще тривають.

Депутати, які зараз працюють над законопроєктом, приходять до висновку, що він не призведе до швидкого збільшення темпів мобілізації, але повинен бути спрямований на підвищення відсотка осіб, які стануть на облік. Тому якщо говорити про збільшення кількості мобілізованих, цей законопроєкт спрацює максимум на середньострокову перспективу. На цьому наголошують члени комітету нацбезпеки.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що у рамках розгляду законопроєкту про мобілізацію на засідання безпекового комітету приходять не більше половини обранців. Він наголосив, що правки до документу розглядають лише у тому випадку, якщо присутній їхній автор.

Також омбудсмен Дмитро Лубінець висловив свою незгоду з пропозицією про надання ТЦК додаткового повноваження перевірки громадян. Він зауважив, що військові підрозділи не можуть брати участь у будь-яких діях, спрямованих на обмеження або порушення прав та свобод громадян України, відповідно до Конституції.