Мобилизация в Украине — какие документы всегда должны иметь с собой

Какие документы военнообязанному всегда нужно иметь с собой — перечень
Во время действия военного положения у военнообязанных украинцев могут проверять военно-учетные документы. Их могут осматривать на улице, в общественных местах, по месту жительства или работы.
Об этом сообщает Украинская правда.
Какие документы всегда нужно носить с собой
Все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой документ, удостоверяющий личность. Это могут быть как бумажные документы, так и экземпляры в Дії.
Однако украинцы призывного возраста должны иметь и другие документы, все зависит от отношения к военной службе, в частности:
- для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;
- для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
- для резервистов — военный билет.
Такие документы можно также показать в приложении "Резерв+". Там можно сформировать PDF-файл с QR-кодом, где будет полная информация о мужчине.
Кто может проверять военно-учетный документ
Проверять военно-учетный документ вместе с паспортом имеют право:
- представители ТЦК и СП;
- полицейские;
- представители Госпогранслужбы.
Где могут проверять документы
Просить показать документ могут:
- в пограничной полосе;
- на пунктах пропуска через границу;
- по месту жительства, работы, учебы;
- в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях;
- местах массового скопления людей;
- на блокпостах.
Напомним, недавно мы писали, могут ли вручить повестку по почте, если человек не живет по месту прописки.
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