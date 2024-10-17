Мобилизация в Украине — какие документы всегда должны иметь с собой

Военный билет в руках. Иллюстративное фото: depositphotos

Во время действия военного положения у военнообязанных украинцев могут проверять военно-учетные документы. Их могут осматривать на улице, в общественных местах, по месту жительства или работы.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Какие документы всегда нужно носить с собой

Все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой документ, удостоверяющий личность. Это могут быть как бумажные документы, так и экземпляры в Дії.

Однако украинцы призывного возраста должны иметь и другие документы, все зависит от отношения к военной службе, в частности:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов — военный билет.

Такие документы можно также показать в приложении "Резерв+". Там можно сформировать PDF-файл с QR-кодом, где будет полная информация о мужчине.

Кто может проверять военно-учетный документ

Проверять военно-учетный документ вместе с паспортом имеют право:

представители ТЦК и СП;

полицейские;

представители Госпогранслужбы.

Где могут проверять документы

Просить показать документ могут:

в пограничной полосе;

на пунктах пропуска через границу;

по месту жительства, работы, учебы;

в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях;

местах массового скопления людей;

на блокпостах.

Напомним, недавно мы писали, могут ли вручить повестку по почте, если человек не живет по месту прописки.

Также мы сообщали, сколько будут рассматривать заявление о предоставлении отсрочки. Для этого следует подать соответствующее заявление в комиссию, действующую при ТЦК и СП.