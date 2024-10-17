Мобілізація в Україні — які документи завжди потрібно мати з собою

Військовий квиток в руках. Ілюстративне фото: depositphotos

Під час дії воєнного стану у військовозобов'язаних українців можуть перевіряти військово-облікові документи. Їх можуть оглядати на вулиці, у громадських місцях, за місцем проживання чи роботи.

Про це повідомляє Українська правда.

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Усі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років повинні носити з собою документ, який посвідчує особу. Це можуть бути як паперові документи, так і примірники в Дії.

Однак українці призовного віку мають мати й інші документи, все залежить від відношення до військової служби, зокрема:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для резервістів — військовий квиток.

Такі документи можна показати також у застосунку "Резерв+". Там можна сформувати PDF-файл з QR-кодом, де буде повна інформація про чоловіка.

Хто може перевіряти військово-обліковий документ

Перевіряти військово-обліковий документ разом із паспортом мають право:

представники ТЦК та СП;

поліцейські;

представники Держприкордонслужби.

Де можуть перевіряти документи

Просити показати документ можуть:

у прикордонній смузі;

на пунктах пропуску через кордон;

за місцем проживання, роботи, навчання;

у громадських місцях, громадських будинках та спорудах;

місцях масового скупчення людей;

на блокпостах.

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