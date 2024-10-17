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Які документи військовозобов'язаному завжди потрібно мати із собою — перелік

17 жовтня 2024 08:41
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація в Україні — які документи завжди потрібно мати з собою
Військовий квиток в руках. Ілюстративне фото: depositphotos
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Під час дії воєнного стану у військовозобов'язаних українців можуть перевіряти військово-облікові документи. Їх можуть оглядати на вулиці, у громадських місцях, за місцем проживання чи роботи.

Про це повідомляє Українська правда

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Усі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років повинні носити з собою документ, який посвідчує особу. Це можуть бути як паперові документи, так і примірники в Дії. 

Однак українці призовного віку мають мати й інші документи, все залежить від відношення до військової служби, зокрема:

  • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
  • для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
  • для резервістів — військовий квиток.

Такі документи можна показати також у застосунку "Резерв+". Там можна сформувати PDF-файл з QR-кодом, де буде повна інформація про чоловіка.

Хто може перевіряти військово-обліковий документ

Перевіряти військово-обліковий документ разом із паспортом мають право:

  • представники ТЦК та СП;

  • поліцейські;
  • представники Держприкордонслужби.

Де можуть перевіряти документи

Просити показати документ можуть:

  • у прикордонній смузі;
  • на пунктах пропуску через кордон;
  • за місцем проживання, роботи, навчання;
  • у громадських місцях, громадських будинках та спорудах;
  • місцях масового скупчення людей;
  • на блокпостах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть вручити повістку поштою, якщо людина не живе за місцем прописки. 

Також ми повідомляли, скільки розглядатимуть заяву про надання відстрочки. Для цього потрібно подати відповідну заяву до комісії, яка діє при ТЦК та СП. 

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ

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