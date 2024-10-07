Какие документы нужно иметь при себе мужчине для выезда за границу с женой, имеющей инвалидность

Пограничница проверяет документы у водителя. Фото иллюстративное: ГПСУ

В Украине продолжаются всеобщая мобилизация и правовой режим военного положения. Выезд за границу для мужчин от 18 до 60 лет ограничили, однако некоторые граждане все же могут выезжать за пределы страны. В частности, это касается мужчин, жены которых имеют III группу инвалидности.

Об этом в воскресенье, 6 октября, на портале юридической онлайн-консультации "Юристи.ua" сообщил адвокат Юрий Айвазян.

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Правовед отметил, что для выезда за границу гражданину, состоящему в браке с человеком с инвалидностью, необходимо подготовить документы, подтверждающие родственные связи и инвалидность. Это говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 10 сентября 2022 года и Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины.

Требуется один из следующих документов:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение;

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, согласно Законам Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности;

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Кроме того, может потребоваться военный билет.

Ранее адвокат Ростислав Кравец объяснил, как повлияет сокращение сроков явки в ТЦК по повестке на мобилизационный процесс. С начала октября у военнообязанных на это вдвое меньше времени.

Напомним, даже в условиях общей мобилизации есть немало законных оснований для отказа от получения повестки . В частности, это многодетность, получение первого высшего образования и уход за лицами с инвалидностью.