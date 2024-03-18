Какая гражданская профессия популярна в "Азове"

Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua

Легендарная бригада спецназначения "Азов" ищет внутренних аудиторов. Требуются высшее образование в сфере аудита, экономики, бухгалтерского учета и опыт работы от одного года.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в четверг, 14 марта.

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Какие обязанности и требования к кандидату

Среди обязанностей внутреннего аудитора "Азов" отметил следующие:

проведение аудиторских проверок деятельности бригады и обособленных подразделений;

сбор и обработка информации о проверках финансово-хозяйственной деятельности бригады и обособленных подразделений;

проведение сравнительного анализа между фактическими и плановыми показателями, выявление и интерпретация причин отклонений, получение объяснений и комментариев от должностных лиц;

подготовка и предоставление отчетов по результатам проведенных проверок;

предоставление предложений по планам управленческих мероприятий по устранению негативных явлений и выявленных нарушений с целью повышения эффективной деятельности бригады и обособленных подразделений.

Вакансия Внутренний аудитор в полку "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Кроме того, кандидат на должность, кроме высшего образования и опыта работы, должен:

знать аудиторские процедуры, технику аудиторского планирования и методику реализации проверки;

понимать бухгалтерский и налоговый учет, основы трудового законодательства, экономики и организации производства, труда и управления;

проводить документальные ревизии и проверки по вопросам правильного ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций;

уметь оформлять материалы аудита по результатам выполнения аудиторской задачи.

Какие условия работы для работника

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, зарплату от 25 до 125 тыс. грн, возможность перевода действующих военных, а также денежную надбавку в размере 3300 грн/день в случае выполнения обязанностей в зоне проведения боевых действий.

Напомним, что азовцы ищут пожарного-водителя. Обязательно требуется опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров.

Также мы писали, что "Азов" нуждается в водителе трала. Требуется опыт работы от двух лет, водительские удостоверения категории СЕ и умение работать в команде.