Сбои в Резерв+ через BankID — что делать пользователям

Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пользователи приложения для военнообязанных Резерв+ столкнулись с проблемой в его работе. Оказалось, что из-за высокой нагрузки на систему BankID авторизация в приложении Резерв+ может быть временно недоступной.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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В Минобороны объяснили, что если сбой в работе Резерв+ постиг пользователей во время пользования приложением, следует сделать несколько действий.

Если пользователь уже авторизовался, надо сохранить военный документ на смартфон в формате PDF.

Если пользователь имеет электронное направление на ВВК, стоит сделать скриншот этого документа.

Если пользователь подал запрос на отсрочку или направление на ВВК, Минобороны Украины рекомендует подождать — запрос обрабатывается.

В Минобороны отметили, что лица с инвалидностью при наличии актуального пенсионного удостоверения, а также студенты, аспиранты и докторанты больше не нуждаются в подаче запроса на продление отсрочки в Резерв+, поскольку соответствующие документы обновляются автоматически.

Сейчас команда Резерв+ совместно с BankID работает над устранением трудностей. О восстановлении стабильной работы в Минобороны пообещали сообщить позже.

Напомним, адвокат объяснил, какая разница между отсрочкой, которую оформили в ТЦК и в Резерв+.

Также юрист объяснил, кто имеет право на оформление отсрочки через Резерв+ в феврале.