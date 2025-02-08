В приложении Резерв+ произошел сбой

Резерв+ в смартфоне. Фото: РБК-Украина

В Украине в мобильном приложении "Резерв+" произошел сбой. Пользователи жалуются, что возникают проблемы при попытке входа.

Об этом сообщает Новини.LIVE в субботу, 8 февраля.

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Сбой в приложении "Резерв+"

Сообщается, что при попытке зайти в приложение на экране появляется сообщение о технической проблеме. Зайти в "Резерв+" невозможно с вечера 7 февраля.

Пользователи социальных сетей также сообщают о сбое в работе приложения.

Сбой в Резерв+. Фото: скриншот

Ранее мы писали о том, что означает статус "Снято" в "Резерв+". Также напоминаем о том, есть ли разница между отсрочками, оформленными через "Резерв+" и в ТЦК.