Нардеп ответил, какой процент мобилизованных попадают на линию фронта

Мобилизированные военные. Иллюстративное фото: Facebook/Азов

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время не всех мужчин, которые только что попали в армию, отправляют служить на передовую.

Об этом рассказал народный депутат Александр Федиенко в эфире Радио Свобода.

Читайте также:

Какую часть мобилизованных отправляют на фронт

"Если человек по возрасту подпадает под мобилизацию, военно-врачебная комиссия определяет его пригодность, и он может быть ограничен пригодным для выполнения каких-либо боевых задач", — сказал депутат.

По его словам, не все мобилизованные попадают на линию фронта, а всего около 10-15%.

В то же время у ВСУ существует дефицит кадров на тыловых должностях: электриков, водителей или финансистов в бригадах.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отреагировал на рейды ТЦК в общественных местах.

Кроме того, теперь в Украине изменились правила получения повесток по почте. У мужчин будут только три рабочих дня, в противном случае — им грозит штраф.