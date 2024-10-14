Нардеп відповів, який відсоток мобілізованих потрапляють на лінію фронту

Яка частина мобілізованих потрапляє на лінію фронту — відповідь нардепа
В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас не всіх чоловіків, які щойно потрапили до війська, відправляють служити на передову.
Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Радіо Свобода.
Яку частину мобілізованих відправляють на фронт
"Якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність, і він може бути обмежено придатним для виконання якихось бойових завдань", — сказав депутат.
За його словами, не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, а лише близько 10-15%.
Водночас ЗСУ мають дефіцит кадрів на тилових посадах: електриків, водіїв чи фінансистів у бригадах.
Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на рейди ТЦК у громадських місцях.
Крім того, тепер в Україні змінилися правила отримання повісток поштою. Чоловіки матимуть лише три робочих дні, в інакшому випадку — їм загрожує штраф.
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