Нардеп відповів, який відсоток мобілізованих потрапляють на лінію фронту

Мобілізовані військові. Ілюстративне фото: Facebook/Азов

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас не всіх чоловіків, які щойно потрапили до війська, відправляють служити на передову.

Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Радіо Свобода.

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"Якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність, і він може бути обмежено придатним для виконання якихось бойових завдань", — сказав депутат.

За його словами, не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, а лише близько 10-15%.

Водночас ЗСУ мають дефіцит кадрів на тилових посадах: електриків, водіїв чи фінансистів у бригадах.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на рейди ТЦК у громадських місцях.

Крім того, тепер в Україні змінилися правила отримання повісток поштою. Чоловіки матимуть лише три робочих дні, в інакшому випадку — їм загрожує штраф.