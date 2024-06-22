Как приложение "Резерв+" облегчило работу для ТЦК

Мобильное приложение "Резерв+" для обновления военно-учетных данных. Фото: УНИАН

Месяц назад после принятия закона о мобилизации в Украине запустили приложение для военнообязанных "Резерв+" . Замминистра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что приложением воспользовались уже 1 миллион 700 тысяч украинцев, что позволило сэкономить много времени. Ведь оформление военно-учетного документа в ТЦК занимает не менее 30 минут.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко для NV .

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Эффективно ли приложение "Резерв+"

Черногоренко отметила, что в настоящее время приложением "Резерв+" воспользовались 1 миллион 700 тысяч украинцев. Трудно представить сколько бы времени заняла регистрация такого количества людей офлайн в ТЦК, когда услуга оформления электронного военно-учетного документа в среднем там занимает 30 минут и это лишь оформление. Ожидание же документа занимает до 5 рабочих дней.

"Если счесть, то для того количества ТЦК, которые сейчас функционируют в Украине, понадобилось бы несколько месяцев непрерывной работы 24/7 для обновления данных. Было бы достаточно сложно сделать это очень быстро, поэтому мы запустили цифровой инструмент. Кроме того, мы разгрузили ТЦК и СП, оставили большое количество времени и сил, энергии и ресурса для наших гражданских граждан" , — заявила министерша.

По ее словам, гораздо эффективнее, когда люди будут тратить свой ресурс не на бюрократию и общение с чиновниками, а на другие более полезные для победы вещи.

"У украинцев сейчас очень много дел: кто-то волонтерит, кто-то делает собрание, кто-то занимается адвокацией интересов Украины среди западных медиа, кто-то представляет интересы Украины в направлении международного сотрудничества, поэтому время наших граждан бесценно" , — сказала Черногоренко.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. Эта норма касается и украинцев за границей. Выполнить требование необходимо до 16 июля 2024г. А тех, кто ее проигнорирует, ждет наказание.

Также мы писали, что военно-учетный документ можно получить тремя способами, как оффлайн, так и онлайн. Однако на следующей неделе украинцы смогут получить напечатанный военно-учетный документ с QR-кодом.