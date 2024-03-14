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Як закон про мобілізацію полегшить ТЦК виявити громадян без військового обліку

14 березня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Законопроєкт про мобілізацію — як ТЦК виявлятиме громадян без військового обліку
Всіх військовозобов'язаних цифровізують. Фото: zz.te.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Парламентський комітет з питань національної безпеки щодня розглядає кількасот правок до законопроєкту №10449 про мобілізацію. Зокрема, цей нормативний акт має вдосконалити роботу ТЦК та СП.

Про це повідомила "Судово-юридична газета".

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За словами нардепа Олександра Федієнка, в Україні багато військовозобов’язаних, які відсутні в реєстрах ТЦК, їх фізично та технічно не видно.

"Законопроєкт дасть можливість виявити тих громадян, які не стоять на військовому обліку, при цьому перебувають в інших реєстрах", — підкреслив Федієнко.

Цифровізація військовозобов'язаних

В реєстрі військовозобов’язаних, призовників та резервістів "Оберіг" верифіковано майже 100% даних про осіб. Зараз система працює в повному обсязі, а у Міноборони підсилюють обміни між іншими реєстрами для того, аби мати повну картину про військовозобов’язаних.

Також Міноборони працює з ТЦК, щоб скоріше цифровізувати їхні процеси та запровадити замість паперових особових справ електронні. У кожного військовозобов'язаного буде свій власний кабінет, де він може завантажити свої дані.

Наразі на підписі у президента знаходиться вже ухвалений закон №10062 про цифровізацію військового обліку.

Раніше ми писали, як працює реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" та чи можуть ухилянти його уникати.

Міноборони
реєстр
мобілізація
законопроєкт
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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