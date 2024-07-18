Как будут штрафовать за необновление данных безработных

Очередь в ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанных, несвоевременно обновивших данные, будет ждать административная ответственность и наказание в виде штрафа от 17 000 до 22 500 гривен. Если же нарушитель не работает, то штраф могут взыскать с его банковского счета или решить этот вопрос с помощью суда.

О том, как будут взиматься штрафы с граждан, не имеющих ни работы, ни доходов, рассказал в среду, 17 июля, в комментарии "РБК-Украина" юрист Дмитрий Франчук.

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Алгоритм взыскания штрафов с неработающих военнообязанных:

проверка банковского счета; если на банковском счете нет средств, ТЦК и СП может обратиться в суд с иском о штрафе с имущества; если у военнообязанного нет имущества, то привлечь такого нарушителя к ответственности, возможно, не смогут.

Какими способами в Украине могут взимать штрафы:

принудительное взыскание: исполнительная служба накладывает арест на имущество должника (если имущества нет, принимает другие меры);

ограничение прав должника (например, запрет выезжать за пределы Украины);

социальные выплаты (правда, штраф не могут взимать с таких выплат как пособие на детей, пенсии по возрасту и другие выплаты, предусмотренные законодательством);

общественные работы.

"Эти механизмы обеспечивают определенный уровень выполнения решений суда и других органов, даже если у должника нет официального дохода или собственности", — отметил Франчук.

Напомним, адвокат Сергей Старенький рассказал, какая причина достаточно весома для несвоевременного обновления военно-учетных данных. По его словам, это может быть только болезнь.

Ранее в Минобороны заявили, что не будут штрафовать нарушителей автоматически. Узнать о штрафе можно будет через "Дію".