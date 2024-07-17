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Адвокат назвав поважну підставу для несвоєчасного оновлення даних

17 липня 2024 07:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Адвокат розповів, за яких умов несвоєчасне оновлення даних не вважатиметься порушенням
Черги у ЦНАП. Фото ілюстративне: depo.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадянам, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня включно, буде важко пояснити, чому саме вони не встигнули зробити це протягом 60 днів. Щоправда, є одна причина, яка вважатиметься достатньо вагомим аргументом для несвоєчасного оновлення даних.

Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомив адвокат Сергій Старенький.

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Експерт наголосив, що відсутність інтернет-зв'язку або можливості доїхати до ТЦК не є поважними причинами для прострочки.

"Я думаю, що у цих людей будуть певні складнощі з тим, щоб пояснити, чому упродовж 60 днів вони не змогли виконати свій обов'язок, який передбачено законом. Справді підставою для визнання, скажімо так, поважності таких причин може бути лише хвороба", — наголосив він.

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли, за яким принципом відбуватиметься мобілізація громадян, які оновили свої військово-облікові дані. За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко мобілізаційні потреби, професійні навички та вікові критерії необхідних фахівців визначатиме Генеральний Штаб ЗСУ.

Також ми повідомляли, що протягом тижня з 8 по 14 липня військово-облікові дані в застосунку "Резерв+" оновили майже мільйон чоловіків. Загальна ж кількість оновлень сягнула понад чотири мільйони.

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