Як штрафуватимуть за неоновлення даних безробітних

Черга до ТЦК. Фото: Новини.LIVE

На військовозобов'язаних, які несвоєчасно оновили дані, чекатиме адміністративна відповідальність і покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 22 500 гривень. Якщо ж порушник не працює, то штраф можуть стягнути з його банківського рахунку або ж вирішити це питання за допомогою суду.

Про те, як стягуватимуть штрафи із громадян, які не мають ані роботи, ані доходів розповів у середу, 17 липня, у коментарі "РБК-Україна" юрист Дмитро Франчук.

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Алгоритм стягнення штрафів із військовозобов'язаних, що не працюють:

перевірка банківського рахунку; якщо на банківському рахунку немає коштів, ТЦК та СП може звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з майна; якщо ж у військозобов'язаного немає майна, то притягти такого порушника до відповідальності не зможуть.

Якими способами в Україні можуть стягувати штрафи:

примусове стягнення: виконавча служба накладає арешт на майно боржника (якщо ж майна немає, вживає інші заходи);

обмеження прав боржника (наприклад, заборона виїжджати за межі України);

соціальні виплати (щоправда, штраф не можуть стягувати з таких виплат як допомога на дітей, пенсії за віком та інші виплати, передбачені законодавством);

громадські роботи.

"Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду й інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності", — зазначив Франчук.

Нагадаємо, адвокат Сергій Старенький розповів, яка причина є достатньо вагомою для несвоєчасного оновлення військово-облікових даних. За його словами, це може бути лише хвороба.

Раніше в Міноборони заявили, що не штрафуватимуть порушників автоматично. Дізнатися про штраф можна буде через "Дію".