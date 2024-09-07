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Как стать на военный учет дистанционно — пояснение юриста

7 сентября 2024 19:09
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Юристы объяснили, как стать на военный учет дистанционно
Работники ТЦК. Фото: Львовский областной ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине для призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрена возможность встать на военный учет в территориальных центрах комплектации и социальной поддержки дистанционно. Если заявление подается через заграндипломатическое учреждение Украины, для взятия на военный учет нужно иметь загранпаспорт.

Об этом сообщил юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько , пишет "РБК-Украина".

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Военный учет дистанционно

Украинцы, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу на период более 3 месяцев, должны в течение 30 дней с момента вступления в силу постановления КМУ от 16 мая 2024 г. № 563 стать на воинский учет. Юрист объяснил, как это можно сделать.

Два варианта, как можно стать на воинский учет:

  • лично явиться в ТЦК;
  • подать дистанционно заявление о постановке на воинский учет в произвольной форме вместе с необходимыми документами, указанными в приложении 4 к Порядку организации и ведения воинского учета, а также копией первой страницы загранпаспорта через заграничное дипломатическое учреждение Украины в соответствующий ТЦК.

Важно: для постановки на воинский учет у военнообязанного должен быть действительный загранпаспорт — если заявление подается через зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если он выдан и не утерян.

Как стать на военный учет за границей

Военнообязанные украинцы должны лично подавать заявления в зарубежное дипломатическое учреждение Украины вместе с загранпаспортом, который после принятия заявления возвращается им. Также существует возможность отправки заявления по почте — вместе с копией первой страницы загранпаспорта.

В свою очередь, заграничное дипломатическое учреждение Украины направляет заявление и необходимые документы в соответствующий ТЦК по электронной почте в течение 7 дней.

"Согласно новой редакции, исполнительные органы местных советов должны в течение 7 дней информировать ТЦК о призывниках, военнообязанных и резервистов, прибывших на новое место жительства. Информацию о тех, кто выбыл к новому месту жительства, из этого подпункта исключили", — отметил юрист.

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П. 4 постановления КМУ от 16 августа 2024 г. № 932. Фото: скриншот

Как пояснил Михаил Лобунько, внесение данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также постановка на воинский учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 25 лет, включая тех, кто находится за рубежом, осуществляется через электронное взаимодействие между Единым государственным демографическим реестром, информационной системой ГМС и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов с помощью системы электронного взаимодействия государственных электронных ресурсов "Трембита".

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