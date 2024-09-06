Як оформити військовий квиток за кордоном — пояснення юриста

Юристи пояснили, як оформити військовий квиток за кордоном
Згідно з законом про мобілізацію, чоловіки віком від 18 до 60 років, які не оновили свої анкетні дані для територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також не отримали військовий квиток, змушені заплатити штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Це також стосується і українців, які проживають за кордоном. Втім, вони мають змогу оформити військово-обліковий документ за кордоном онлайн.
Як це зробити, юристи пояснили виданню Новини Pro.
Оновити данні у "Резерв+"
Фахівці вважають, що військовозобовʼязані українці мають змогу оформити військовий квиток з QR-кодом в електронному кабінеті призовника, військовозобовʼязаного та резервіста "Резерв+".
Щоб отримати відповідний документ, чоловіку необхідно діяти за алгоритмом:
- встановити на мобільний телефон електронний кабінет військовозобовʼязаного, резервіста та призовника "Резерв+";
- пройти реєстрацію в застосунку;
- отримати електронний військовий квиток з QR-кодом;
- зберегти документ на смартфон в pdf-форматі або ж роздрукувати його.
Оновлення данних в "Дії"
Оформити військовий квиток можна і на порталі "Дія". Для цього потрібно:
- авторизуватися на порталі "Дія";
- обрати сервіс Військово-обліковий документ;
- подати заяву;
- підписати заяву електронним підписом.
Після цього протягом 10 хвилин документ надійде в електронний кабінет громадянина. За потреби військовозобовʼязаний зможе роздрукувати військовий квиток.
Варто звернути увагу, що електронний військовий квиток має таку ж юридичну силу, які і паперова версія документа. В зв'язку з цим, військовозобовʼязаний може предʼявити його на вимогу працівника ТЦК та СП.
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