Юристи пояснили, як стати на військовий облік дистанційно

Працівники ТЦК. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

В Україні для призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачена можливість стати на військовий облік у територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки дистанційно. Якщо заява подається через закордонну дипломатичну установу України, для взяття на військовий облік потрібно мати закордонний паспорт.

Про це повідомив юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько, пише "РБК-Україна".

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Військовий облік дистанційно — умови

Українців, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон на період понад 3 місяці, мають протягом 30 днів з моменту набрання чинності постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 563 стати на військовий облік. Юрист пояснив, як це можна зробити.

Два варіанти, як можна стати на військовий облік:

особисто з'явитися до ТЦК

подати дистанційно заяву про взяття на військовий облік у довільній формі разом із необхідними документами, зазначеними в додатку 4 до Порядку організації та ведення військового обліку, а також копією першої сторінки закордонного паспорта через закордонну дипломатичну установу України до відповідного ТЦК

Важливо: для взяття на військовий облік у військовозобов'язаного має бути дійсний закордонний паспорт — якщо заява подається через закордонну дипломатичну установу України, якщо він виданий і не втрачений.

Як стати на військовий облік за кордоном

Військовозобов'язані українці мають особисто подавати заяви до закордонної дипломатичної установи України разом із закордонним паспортом, який після прийняття заяви повертається їм. Також існує можливість відправлення заяви поштою — разом із копією першої сторінки закордонного паспорта.

Своєю чергою, закордонна дипломатична установа України надсилає заяву та необхідні документи до відповідного ТЦК електронною поштою протягом 7 днів.

"Згідно з новою редакцією, виконавчі органи місцевих рад повинні протягом 7 днів інформувати ТЦК про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які прибули на нове місце проживання. Інформацію про тих, хто вибув до нового місця проживання, з цього підпункту виключили", — зазначив юрист.

П. 4 Постанови КМУ від 16 серпня 2024 р. № 932. Фото: скриншот

Як пояснив Михайло Лобунько, внесення даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 25 років, включно з тими, хто перебуває за кордоном, здійснюється через електронну взаємодію між Єдиним державним демографічним реєстром, інформаційною системою ДМС та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних ресурсів "Трембіта".