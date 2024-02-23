Как получить отсрочку от мобилизации отцу ребенка с инвалидностью, если он разведен

Родители имеют одинаковые права в отношении ребенка. Фото: freepik

Иногда разведенные украинцы имеют детей с инвалидностью. Военнообязанный в такой ситуации имеет право на отсрочку от мобилизации в связи с воспитанием и содержанием детей до 18 лет.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

По статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка предоставляется по воспитанию и содержанию ребенка с инвалидностью до 18 лет.

"При этом не обязательно состоять в браке. Даже после развода у родителей сохраняются одинаковые права по воспитанию и содержанию ребенка. Также не имеет значения на кого — мать или отца ребенка — оформлена помощь от государства. Главное в такой ситуации — это семейная связь", — отметил адвокат.

Для оформления отсрочки в ТЦК и СП нужно иметь при себе:

документы об инвалидности ребенка в возрасте до 18 лет;

справку из соцзащиты или акт социально-бытовых условий;

справку из ОСМД (или ЖЭК) о фактическом месте жительства;

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ.

"Этого будет достаточно вместе с заявлением для отсрочки. Также отец имеет право на пересечение границы с ребенком, даже не оформляя отсрочки", — подытожил Александр Потешин.

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