Стало известно, какие есть два способа, чтобы вернуться на службу после СОЧ

Военнослужащий подписывает документы. Фото иллюстративное: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4392-9, который внедряет упрощенный механизм добровольного возвращения к службе. Речь идет о тех, кто самовольно оставил воинскую часть, или же совершил дезертирство до 10 мая 2025 года.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ со ссылкой на разъяснение от Военной службы правопорядка в ВС Украины.

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У военных, совершивших СОЧ, есть два способа вернуться на службу. Первый вариант — обратиться лично в один из органов, а именно:

Военную службу правопорядка ВСУ (ВСП);

Батальоны резерва;

Государственное бюро расследований;

Национальной полиции Украины.

Второй вариант — возвращение через мобильное приложение "Армия+". Необходимо сделать два шага:

подать электронный рапорт о готовности вернуться;

после подтверждения — есть 24 часа, чтобы прибыть в подразделение ВСП для оформления.

Далее после любого из двух вариантов происходит следующее:

проверка данных: личных, документов, состояния уголовного производства (если есть);

организация сопровождения в батальон резерва;

проверка информации в ЕРДР;

при необходимости — помощь в подготовке ходатайства следователя, прокурора или суда;

судебные заседания возможны онлайн.

После того, как человек вернулся на службу, для него:

восстанавливается контракт;

возобновляются все выплаты и обеспечения;

возвращаются льготы и социальные гарантии;

военный получает полноценную правовую защиту и поддержку.

Напомним, недавно мы писали, как снять себя же розыска, когда возвращаешься после СОЧ.

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