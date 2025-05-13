Стало известно, какие есть два способа, чтобы вернуться на службу после СОЧ

Как вернуться на службу после СОЧ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4392-9, который внедряет упрощенный механизм добровольного возвращения к службе. Речь идет о тех, кто самовольно оставил воинскую часть, или же совершил дезертирство до 10 мая 2025 года.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ со ссылкой на разъяснение от Военной службы правопорядка в ВС Украины.
Какие есть способы возвращения после СВЧ и что происходит дальше
У военных, совершивших СОЧ, есть два способа вернуться на службу. Первый вариант — обратиться лично в один из органов, а именно:
- Военную службу правопорядка ВСУ (ВСП);
- Батальоны резерва;
- Государственное бюро расследований;
- Национальной полиции Украины.
Второй вариант — возвращение через мобильное приложение "Армия+". Необходимо сделать два шага:
- подать электронный рапорт о готовности вернуться;
- после подтверждения — есть 24 часа, чтобы прибыть в подразделение ВСП для оформления.
Далее после любого из двух вариантов происходит следующее:
- проверка данных: личных, документов, состояния уголовного производства (если есть);
- организация сопровождения в батальон резерва;
- проверка информации в ЕРДР;
- при необходимости — помощь в подготовке ходатайства следователя, прокурора или суда;
- судебные заседания возможны онлайн.
После того, как человек вернулся на службу, для него:
- восстанавливается контракт;
- возобновляются все выплаты и обеспечения;
- возвращаются льготы и социальные гарантии;
- военный получает полноценную правовую защиту и поддержку.
Напомним, недавно мы писали, как снять себя же розыска, когда возвращаешься после СОЧ.
Также мы сообщали, что народный депутат Михаил Цимбалюк объяснил, почему бойцы не хотят возвращаться в части после СОЧ.
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