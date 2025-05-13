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Как вернуться на службу после СОЧ

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Дата публикации 13 мая 2025 04:37
Стало известно, какие есть два способа, чтобы вернуться на службу после СОЧ
Военнослужащий подписывает документы. Фото иллюстративное: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4392-9, который внедряет упрощенный механизм добровольного возвращения к службе. Речь идет о тех, кто самовольно оставил воинскую часть, или же совершил дезертирство до 10 мая 2025 года.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ со ссылкой на разъяснение от Военной службы правопорядка в ВС Украины.

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Какие есть способы возвращения после СВЧ и что происходит дальше

У военных, совершивших СОЧ, есть два способа вернуться на службу. Первый вариант — обратиться лично в один из органов, а именно:

  • Военную службу правопорядка ВСУ (ВСП);
  • Батальоны резерва;
  • Государственное бюро расследований;
  • Национальной полиции Украины.

Второй вариант — возвращение через мобильное приложение "Армия+". Необходимо сделать два шага:

  • подать электронный рапорт о готовности вернуться;
  • после подтверждения — есть 24 часа, чтобы прибыть в подразделение ВСП для оформления.

Далее после любого из двух вариантов происходит следующее:

  • проверка данных: личных, документов, состояния уголовного производства (если есть);
  • организация сопровождения в батальон резерва;
  • проверка информации в ЕРДР;
  • при необходимости — помощь в подготовке ходатайства следователя, прокурора или суда;
  • судебные заседания возможны онлайн.

После того, как человек вернулся на службу, для него:

  • восстанавливается контракт;
  • возобновляются все выплаты и обеспечения;
  • возвращаются льготы и социальные гарантии;
  • военный получает полноценную правовую защиту и поддержку.

Напомним, недавно мы писали, как снять себя же розыска, когда возвращаешься после СОЧ.

Также мы сообщали, что народный депутат Михаил Цимбалюк объяснил, почему бойцы не хотят возвращаться в части после СОЧ.

ВСУ Украина армия война в Украине СОЧ военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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