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Як повернутися на службу після СЗЧ

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Дата публікації: 13 травня 2025 04:37
Стало відомо, які є два способи, щоб повернутися на службу після СЗЧ
Військовослужбовець підписує документи. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4392-9, який впроваджує спрощений механізм добровільного повернення до служби. Мова йде про тих, хто самовільно залишив військову частину, або ж вчинив дезертирство до 10 травня 2025 року.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ з посиланням на роз'яснення від Військової служби правопорядку в ЗС України.

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Які є способи повернення після СЗЧ і що відбувається далі

У військових, які вчинили СЗЧ, є два способи повернутися на службу. Перший варіант — звернутись особисто до одного з органів, а саме:

  • Військової служби правопорядку ЗСУ (ВСП);
  • Батальйони резерву;
  • Державне бюро розслідувань;
  • Національної поліції України.

Другий вариант — повернення через мобільний застосунок "Армія+". Необхідно зробити два кроки:

  • подати електронний рапорт про готовність повернутися;
  • після підтвердження — є 24 години, щоб прибути до підрозділу ВСП для оформлення.

Далі після будь-якого з двох варіантів відбувається наступне:

  • перевірка даних: особистих, документів, стану кримінального провадження (якщо є);
  • організація супроводу до батальйону резерву;
  • перевірка інформації в ЄРДР;
  • за потреби — допомога у підготовці клопотання слідчого, прокурора чи суду;
  • судові засідання можливі онлайн.

Після того, як людина повернулася на службу, для неї:

  • відновлюється контракт;
  • поновлюються всі виплати й забезпечення;
  • повертаються пільги та соціальні гарантії;
  • військовий отримує повноцінний правовий захист і підтримку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як зняти себе ж розшуку, коли повертаєшся після СЗЧ.

Також ми повідомляли, що народний депутат Михайло Цимбалюк пояснив, чому бійці не хочуть повертатися у частини після СЗЧ.

ЗСУ Україна армія війна в Україні СЗЧ військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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