Стало відомо, які є два способи, щоб повернутися на службу після СЗЧ

Як повернутися на службу після СЗЧ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4392-9, який впроваджує спрощений механізм добровільного повернення до служби. Мова йде про тих, хто самовільно залишив військову частину, або ж вчинив дезертирство до 10 травня 2025 року.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ з посиланням на роз'яснення від Військової служби правопорядку в ЗС України.
Які є способи повернення після СЗЧ і що відбувається далі
У військових, які вчинили СЗЧ, є два способи повернутися на службу. Перший варіант — звернутись особисто до одного з органів, а саме:
- Військової служби правопорядку ЗСУ (ВСП);
- Батальйони резерву;
- Державне бюро розслідувань;
- Національної поліції України.
Другий вариант — повернення через мобільний застосунок "Армія+". Необхідно зробити два кроки:
- подати електронний рапорт про готовність повернутися;
- після підтвердження — є 24 години, щоб прибути до підрозділу ВСП для оформлення.
Далі після будь-якого з двох варіантів відбувається наступне:
- перевірка даних: особистих, документів, стану кримінального провадження (якщо є);
- організація супроводу до батальйону резерву;
- перевірка інформації в ЄРДР;
- за потреби — допомога у підготовці клопотання слідчого, прокурора чи суду;
- судові засідання можливі онлайн.
Після того, як людина повернулася на службу, для неї:
- відновлюється контракт;
- поновлюються всі виплати й забезпечення;
- повертаються пільги та соціальні гарантії;
- військовий отримує повноцінний правовий захист і підтримку.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, як зняти себе ж розшуку, коли повертаєшся після СЗЧ.
Також ми повідомляли, що народний депутат Михайло Цимбалюк пояснив, чому бійці не хочуть повертатися у частини після СЗЧ.
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