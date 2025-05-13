Стало відомо, які є два способи, щоб повернутися на службу після СЗЧ

Військовослужбовець підписує документи. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4392-9, який впроваджує спрощений механізм добровільного повернення до служби. Мова йде про тих, хто самовільно залишив військову частину, або ж вчинив дезертирство до 10 травня 2025 року.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ з посиланням на роз'яснення від Військової служби правопорядку в ЗС України.

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Які є способи повернення після СЗЧ і що відбувається далі

У військових, які вчинили СЗЧ, є два способи повернутися на службу. Перший варіант — звернутись особисто до одного з органів, а саме:

Військової служби правопорядку ЗСУ (ВСП);

Батальйони резерву;

Державне бюро розслідувань;

Національної поліції України.

Другий вариант — повернення через мобільний застосунок "Армія+". Необхідно зробити два кроки:

подати електронний рапорт про готовність повернутися;

після підтвердження — є 24 години, щоб прибути до підрозділу ВСП для оформлення.

Далі після будь-якого з двох варіантів відбувається наступне:

перевірка даних: особистих, документів, стану кримінального провадження (якщо є);

організація супроводу до батальйону резерву;

перевірка інформації в ЄРДР;

за потреби — допомога у підготовці клопотання слідчого, прокурора чи суду;

судові засідання можливі онлайн.

Після того, як людина повернулася на службу, для неї:

відновлюється контракт;

поновлюються всі виплати й забезпечення;

повертаються пільги та соціальні гарантії;

військовий отримує повноцінний правовий захист і підтримку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як зняти себе ж розшуку, коли повертаєшся після СЗЧ.

Також ми повідомляли, що народний депутат Михайло Цимбалюк пояснив, чому бійці не хочуть повертатися у частини після СЗЧ.