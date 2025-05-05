Чому бійці не хочуть повертатися у частини із СЗЧ — відповідь Михайла Цимбалюка

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: УНІАН

Рішення Верховної Ради про продовження терміну добровільного повернення військових, які залишили свої частини (СЗЧ), може стати реальним шансом уникнути кримінальної відповідальності.

Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Військовим в СЗЧ варто повернутися до армії

За словами парламентаря, наразі в Україні відкрито велику кількість кримінальних проваджень за фактами самовільного залишення військових частин.

Реклама

Цимбалюк вважає це серйозною проблемою для Збройних сил. Водночас він визнає, що продовження терміну повернення може мати й зворотний ефект — збільшити кількість таких випадків.

"Все залежить від атмосфери, в яку потрапляє мобілізований чи контрактник. Має значення, як із ним спілкуються в підрозділі, яку позицію займає командир. Багато військових, з якими я розмовляв, хотіли б повернутися, але не в ті частини, з яких вони пішли. Причина — негативний досвід перебування там", — зазначив нардеп.

Реклама

Також політик повідомив, що відтепер військовим, які добровільно повернуться із СЗЧ, протягом 72 годин, буде оформлено забезпечення — форму, харчування та інші необхідні речі.

У разі ж, якщо боєць не повернеться після завершення воєнного стану, вже через два дні його служба буде офіційно припинена.

Реклама

Нагадаємо, у Черкасах винесли вирок чоловіку, який ухилився від призову. Військовозобов'язаний заявив, що не може служити, оскільки має проблеми із зором.

Раніше ми повідомляли, що житель Житомирщини двічі отримував повістки, однак ухилявся від військового призову. Порушник не схотів служити навіть у тиловій частині.