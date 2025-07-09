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Главная Штаб Как вернуться из СЗЧ по упрощенной схеме — ответ Минобороны

Как вернуться из СЗЧ по упрощенной схеме — ответ Минобороны

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 04:30
До 30 августа бойцы из СЗЧ могут вернуться в части по упрощенной схеме
Боец ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В украинской армии остается насущная проблема самовольного оставления части (СОЧ). Однако у тех, кто совершил такой проступок есть шанс вернуться на службу без тяжелых последствий и по упрощенной схеме.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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По словам Черногоренко, такая возможность есть у тех, кто ушел в "самоволку" до 10 мая 2025 года. Это можно сделать как через приложение Армия+, так и напрямую через руководство воинской части.

Однако срок такого возвращения ограничен. Надо успеть до 30 августа 2025 года.

"Обращаюсь ко всем военнослужащим, которые намерены вернуться с СОЧ, хочу попросить обратить внимание на эти сроки", — отметила Екатерина Черногоренко.

Ранее мы сообщали, что у бойцов из СОЧ есть возможность возобновить выплаты. Есть особенности, как это сделать.

А еще сообщалось, что на Полтавщине военнослужащего ВСУ привлекли к ответственности за самовольное оставление части. После первого побега он добровольно вернулся в подразделение, однако впоследствии снова самовольно покинул службу.

Минобороны ВСУ армия СОЧ Армия+
Николай Кондратюк - Редактор
Автор:
Николай Кондратюк
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