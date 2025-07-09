До 30 серпня бійці з СЗЧ можуть повернутись до частин за спрощеною схемою

Боєць ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В українській армії залишається нагальною проблема самовільного залишання частини (СЗЧ). Проте у тих, хто скоїв такий проступок є шанс повернутись на службу без важких наслідків та за спрощеною схемою.

Про це в етері телемарафону повідомила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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Хто може спрощено повернутись із СЗЧ

За словами Чорногоренко, така можливість є у тих, хто пішов у "самоволку" до 10 травня 2025 року. Це можна зробити як через додаток Армія+, так і напряму через керівництво військової частини.

Проте термін такого повернення обмежений. Треба встигнути до 30 серпня 2025 року.

"Звертаюся до всіх військовослужбовців, які мають наміри повернутися з СЗЧ, хочу попросити звернути увагу на ці терміни", — зазначила Катерина Черногоренко.

Раніше ми повідомляли, що у бійців з СЗЧ є можливість поновити виплати. Є особливості, як це зробити.

А ще повідомлялось, що на Полтавщині військовослужбовця ЗСУ притягнули до відповідальності за самовільне залишення частини. Після першої втечі він добровільно повернувся до підрозділу, однак згодом знову самовільно покинув службу.